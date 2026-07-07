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    Delticom AG: HV beschließt Dividende – Gute Rendite erwartet

    Delticom setzt 2025 auf Effizienz, Digitalisierung und KI: solide Kennzahlen, bestätigter Aufsichtsrat und klare Wachstumspläne für Europas führenden Online-Reifenhändler.

    Delticom AG: HV beschließt Dividende – Gute Rendite erwartet
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • Dividende von 0,12 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
    • HV-Teilnahme betrug 56,03% des Grundkapitals; Aufsichtsratsmitglied Michael Thöne-Flöge wurde bestätigt.
    • Umsatz 2025 ca. 484 Mio. €, EBITDA 20,1 Mio. €, Konzernergebnis 4,1 Mio. €.
    • Vorstand betont Effizienzsteigerung und digitale Prozessautomatisierung; Aufbau einer KI-gestützten Service-Plattform zur Stärkung der Marktposition.
    • Halbjahresbericht 2026 wird am 13.08.2026 online auf der Investor-Relations-Seite veröffentlicht.
    • Delticom ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder; ca. 600 Marken, 80.000 Reifenmodelle, 340 Onlineshops in 68 Ländern, über 20 Mio. Kunden.

    Der nächste wichtige Termin, um 11:00 Uhr, bei Delticom ist am 07.07.2026.

    Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,35 % im Plus.


    Delticom

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    ISIN:DE0005146807WKN:514680
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