Delticom AG: HV beschließt Dividende – Gute Rendite erwartet
Delticom setzt 2025 auf Effizienz, Digitalisierung und KI: solide Kennzahlen, bestätigter Aufsichtsrat und klare Wachstumspläne für Europas führenden Online-Reifenhändler.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Dividende von 0,12 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
- HV-Teilnahme betrug 56,03% des Grundkapitals; Aufsichtsratsmitglied Michael Thöne-Flöge wurde bestätigt.
- Umsatz 2025 ca. 484 Mio. €, EBITDA 20,1 Mio. €, Konzernergebnis 4,1 Mio. €.
- Vorstand betont Effizienzsteigerung und digitale Prozessautomatisierung; Aufbau einer KI-gestützten Service-Plattform zur Stärkung der Marktposition.
- Halbjahresbericht 2026 wird am 13.08.2026 online auf der Investor-Relations-Seite veröffentlicht.
- Delticom ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder; ca. 600 Marken, 80.000 Reifenmodelle, 340 Onlineshops in 68 Ländern, über 20 Mio. Kunden.
Der nächste wichtige Termin, um 11:00 Uhr, bei Delticom ist am 07.07.2026.
Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,35 % im
Plus.
+5,51 %
+4,72 %
+1,63 %
+11,61 %
-1,19 %
+31,93 %
-74,12 %
-83,45 %
-79,90 %
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