Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Amrize
Tagesperformance: -6,10 %
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 1
Performance 1M: +1,64 %
Performance 1M: +1,64 %
ABB
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 2
Performance 1M: +6,51 %
Performance 1M: +6,51 %
Givaudan
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 3
Performance 1M: +20,76 %
Performance 1M: +20,76 %
Nestle
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 4
Performance 1M: +11,13 %
Performance 1M: +11,13 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +7,15 %
Performance 1M: +7,15 %
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