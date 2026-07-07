Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 07.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -11,47 %
Tagesperformance: -11,47 %
Platz 1
Performance 1M: +55,79 %
Performance 1M: +55,79 %
PORR
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 2
Performance 1M: +19,77 %
Performance 1M: +19,77 %
DO & CO
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 3
Performance 1M: +22,79 %
Performance 1M: +22,79 %
Palfinger
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 4
Performance 1M: +0,83 %
Performance 1M: +0,83 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 5
Performance 1M: +0,71 %
Performance 1M: +0,71 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 6
Performance 1M: -5,72 %
Performance 1M: -5,72 %
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