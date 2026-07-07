Schwesig will im Bundesrat bei Gesundheitsreform bremsen

BERLIN (dpa-AFX) - Gegen eine schnelle Entscheidung des Bundesrats über die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung regt sich im Kreis der Länder Widerstand. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kündigte an, dass ihr Land der dazu notwendigen Fristverkürzung für die Beratungen nicht zustimmen werde. Die Landesregierung wolle noch weitere Gespräche mit dem Bund führen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin.

Sollte das Gesetz an diesem Freitag auf die Tagesordnung des Bundesrats kommen, dann bliebe nur die Möglichkeit, dazu den Vermittlungsausschuss anzurufen. "Das ist aber nicht unser Ziel. Sondern unser Ziel ist, dass das Bundesgesundheitsministerium und die Landesgesundheitsminister noch weiter im Gespräch über die Reform bleiben", sagte Schwesig.