ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 83 Euro
- Jefferies belässt Ottobock auf Buy mit Kursziel 83
- Fesia Zukauf stärkt Ottobocks Neurobereich
- Geringer Umsatz und Ergebnis Einfluss erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einem Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Fesia Technology stärke und erweitere die Stellung des Prothesenherstellers in der Neuro-Orthopädie, schrieb Henrik Paganetty in einer Einschätzung am Dienstag. Angesichts der geringen Größe des Unternehmens dürfte sich der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis jedoch in Grenzen halten. Das Geschäft sei eher strategischer Natur./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 52,00 auf Tradegate (07. Juli 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +27,41 %/+79,54 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 83 Euro
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Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
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Also , das Ottobock Geschäfte in / mit Russland macht finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz andere Firmen in Deutschland und Europa , die dort nach wie vor Geschäfte machen.
mir kann es ja egal sein, da ich hier nicht investiert bin. Aber:
Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.