Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 52,00 auf Tradegate (07. Juli 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +27,41 %/+79,54 % bedeutet.