DZ BANK stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Sparte Adhesive Technologies sollte von zusätzlichen Arbeitstagen, positiven Preiseffekten und einer starken Nachfrage aus dem Elektroniksektor profitiert haben, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im Bereich Consumer Brands rechnet der Experte mit einer Fortsetzung des überdurchschnittlichen Wachstums im Haar-Segment. Die insgesamt zügige Weitergabe höherer Materialkosten helfe bei der Erreichung des Konzern-Ebit-Margenziels für das Geschäftsjahr 2026./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 76,28EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Maul
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