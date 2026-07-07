DZ BANK stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Sparte Adhesive Technologies sollte von zusätzlichen Arbeitstagen, positiven Preiseffekten und einer starken Nachfrage aus dem Elektroniksektor profitiert haben, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im Bereich Consumer Brands rechnet der Experte mit einer Fortsetzung des überdurchschnittlichen Wachstums im Haar-Segment. Die insgesamt zügige Weitergabe höherer Materialkosten helfe bei der Erreichung des Konzern-Ebit-Margenziels für das Geschäftsjahr 2026./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 76,28EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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