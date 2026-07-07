Equinox Gold gibt den Verkauf von Anteilen an Versamet Royalties bekannt

6. Juli 2026 – Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold ... – gibt bekannt, dass es gemäß einer Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. im Rahmen eines Blockgeschäfts (die „Veräußerung“) insgesamt 8.713.000 Stammaktien (die „Versamet-Aktien“) der Versamet Royalties Corporation („Versamet“) zu einem Bruttoerlös von insgesamt 130 Millionen C$ verkauft hat.

Unmittelbar vor der Veräußerung hatte Equinox Gold das wirtschaftliche Eigentum an 11.617.915 Versamet-Aktien sowie die Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese Aktien, was auf unverwässerter Basis etwa 10,7 % der im Umlauf befindlichen Versamet-Aktien entspricht. Infolge der Veräußerung und unmittelbar danach wird Equinox Gold das wirtschaftliche Eigentum an sowie die Kontrolle und Weisungsbefugnis über 2.904.915 Versamet-Aktien haben, was auf unverwässerter Basis etwa 2,7 % der im Umlauf befindlichen Versamet-Aktien entspricht. Equinox Gold hält die Versamet-Aktien zu Anlagezwecken. Equinox Gold kann von Zeit zu Zeit weitere Wertpapiere erwerben, vorbehaltlich bestimmter Treuhandbeschränkungen einen Teil oder die Gesamtheit seiner verbleibenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder die Versamet-Aktien je nach den künftigen Umständen weiterhin halten.

Nach der Veräußerung (i) erlischt das Vorkaufsrecht von Versamet zum Erwerb von Lizenzgebühren oder Streams, die von Equinox Gold gehalten werden; und (ii) endet die Investorenvereinbarung zwischen Equinox Gold und Versamet automatisch an dem Tag, an dem die wirtschaftliche Beteiligung von Equinox Gold an Versamet für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 30 Tagen unter 10,0 % fällt.

Der Hauptsitz von Versamet befindet sich in Suite 3200 – 733 Seymour Street, Vancouver, British Columbia, V6B 0S6.

Diese Pressemitteilung wird gemäß dem National Instrument 62-103 – „The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues“ veröffentlicht. Ein Frühwarnbericht mit weiteren Informationen zu den vorgenannten Sachverhalten wird unter dem Profil von Versamet auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht und kann auf Anfrage auch per E-Mail an Equinox Gold unter ir@equinoxgold.com angefordert werden. Da Equinox Gold weniger als 10,0 % der im Umlauf befindlichen Versamet-Aktien wirtschaftlich hält, unterliegt Equinox Gold hinsichtlich seines Besitzes an Versamet-Wertpapieren keinen laufenden Frühwarn- oder Insidermeldepflichten mehr.