Devisen
Euro gibt etwas nach
- Euro leicht gefallen auf 1,1429 US-Dollar am Dienstag
- EZB-Referenzkurs 1,1433 Dollar, Umrechnung 0,8746 Euro
- Deutsche Daten besser als erwartet, Euro bleibt stabil
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1429 US-Dollar. An Morgen hatte sie noch ein wenig höher notiert. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1433 (Montag: 1,1415) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8746 (0,8760) Euro.
Besser als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Gesamtproduktion war im Mai stärker als erwartet gestiegen. Bereits am Montag hatten die Auftragseingänge der Industrie positiv überrascht. "Die harten Daten sprechen bislang für ein positives Wachstum im zweiten Quartal", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank. Er verwies auch auf die Einzelhandelsumsätze, die im Mai merklich gestiegen waren. "Damit könnte die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal eine gewisse Resilienz gegenüber den Geschehnissen in Nahost erwiesen haben."
Die Zahlen gaben dem Euro jedoch keinen nachhaltigen Auftrieb. Seit Mitte Juni bewege sich der Euro "zwischen 1,135 und 1,145 Dollar und man bekommt langsam das Gefühl, dass dies noch ein wenig so weitergehen könnte", schrieb Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank in einem Kommentar. "Denn zumindest für den Moment scheinen keine großen Treiber in Aussicht. Zumindest für den Sommer."
Es stünden zwar diesen Monat noch zwei Zentralbanksitzungen an - große Impulse seien aber auch hier nicht zu erwarten, so Baur weiter. Es scheine sich am Markt zwar die Meinung zu festigen, dass die EZB den Leitzins ein weiteres Mal anheben werde, für diesen Schritt scheine aber der September wahrscheinlicher als der Juli. "Und wenn man nun den Eindruck hat, dass die EZB wenig Neues sagen wird, dann dürfte dies für die Fed noch viel mehr gelten." Fed-Chef Kevin Warsh habe in den vergangenen Wochen klargemacht, dass er nichts sagen werde, und das dürfte auch so bleiben. Ein klares Signal sei also auch hier nicht zu erwarten.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85411 (0,85538) britische Pfund, 185,09 (185,31) japanische Yen und 0,9218 (0,9201) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.153 Dollar. Das waren rund 11 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
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Gold schießt heute nicht wegen einer einzelnen „Gold-Meldung“ hoch, sondern sehr wahrscheinlich wegen US-Makro + Short-Covering.
Vorher war die Lage eigentlich gold-feindlich: starker Dollar, steigende US-Renditen, Fed-Zinserhöhungsangst. Dann kam der ADP-Arbeitsmarktbericht schwächer als erwartet: nur +98.000 neue private Jobs, nach +122.000 im Vormonat. Das nimmt etwas Druck aus der Zinserhöhungsstory.
Dazu Warsh/Fed: keine klare Bestätigung einer Juli-Zinserhöhung, gleichzeitig aber weiter hart beim Inflationsziel. Also nicht wirklich dovish, aber weniger hawkish als befürchtet.
Gold war überverkauft, viele waren short, und nach den Daten wurden über wichtigen Intraday-Marken Stops ausgelöst. Deshalb diese senkrechte Kerze. Für mich noch kein bestätigter Trendwechsel, eher ein kräftiger Short-Squeeze mit Makro-Auslöser.
Wichtig wird jetzt: Hält Gold über ca. 4.060–4.080 USD? Dann wäre die Bewegung ernstzunehmender. Fällt es wieder unter 4.040/4.020, war es vermutlich nur ein Spike.
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Für mich war der wichtigste Punkt nicht irgendein Goldziel, sondern die Einordnung der Marktstruktur: Gold hatte das schlechteste Quartal seit 2013, während Aktien/AI extrem stark liefen. Genau diese Divergenz ist für ihn ein Warnsignal. Nicht zwingend „Crash morgen“, aber sehr wohl: viel FOMO, viel passives Geld, hohe Bewertungen, viel AI-Euphorie.
Bei Gold sieht er die langfristige These weiter intakt: Schulden, Defizite, Währungsabwertung, Zentralbankkäufe. Die Korrektur erklärt er eher taktisch: Gold war vorher zu schnell gestiegen, dazu stärkere US-Renditen, stärkerer Dollar und ein hawkisheres Fed-Bild unter Warsh.
Sein bester Punkt aus meiner Sicht: Nicht YouTube-Goldziele beobachten, sondern den Bondmarkt. Also lange US-Renditen, Realzinsen, Dollar, Yen/Carry Trade und Vertrauen in Staatsanleihen. Wenn dort etwas bricht, kann Gold sehr schnell wieder laufen.
Ich würde daraus aber kein sofortiges „all in Gold“-Signal machen. Kurzfristig bleibt Gold angeschlagen. Eine weitere Korrektur Richtung 3.700/3.600 USD wäre nicht unmöglich. Strukturell sieht die Lage für Gold aber weiter gut aus, vor allem wegen Zentralbanken und Entdollarisierung.
Meine Schlussfolgerung: Gold nicht abschreiben, aber bei Hebelprodukten vorsichtig bleiben. Der bessere Einstieg kommt wahrscheinlich entweder nach klarer Stabilisierung über wichtigen Marken oder nach einem finalen Auswascher.