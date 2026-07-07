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    Zurich erhält EU-Genehmigung für Beazley-Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Kommission genehmigt Zurich Übernahme von Beazley
    • Verbindliches Kaufangebot von Zurich knapp elf Milliarden
    • Abschluss im zweiten Halbjahr abhängig von Behörden
    Zurich erhält EU-Genehmigung für Beazley-Kauf
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Versicherungsgruppe Zurich hat von der EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley erhalten. Die Behörde hat den Erwerb von Beazley durch die Zurich im Zuge des in den letzten Wochen durchgeführten, vereinfachten Fusionskontrollverfahrens genehmigt, wie sie am Dienstag mitteilte. Das Vorhaben werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, da die beiden Unternehmen nach der geplanten Transaktion mit den betroffenen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in der EU nur über begrenzte Marktpositionen verfügten, hieß es.

    Im März hatte die Zurich für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in der Höhe von insgesamt knapp elf Milliarden US-Dollar abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot zugestimmt. Mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.

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    Der Kauf soll laut früheren Angaben noch im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden. Noch fehlen dazu weitere behördliche Genehmigungen, unter anderem aus der Schweiz und aus Großbritannien. Darüber hinaus ist auch die gerichtliche Bestätigung des "Scheme of Arrangement" durch ein dafür zuständiges britisches Gericht erforderlich./mk/tp/AWP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 667 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 102,00 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 590,33CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 902,00CHF was eine Bandbreite von -21,80 %/+35,64 % bedeutet.





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