Teradyne Aktie deutlicher Kursrutsch - 07.07.2026

Die Teradyne Aktie ist bisher um -11,76 % auf 293,30€ gefallen. Das sind -39,08 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Teradyne Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,22 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,76 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Teradyne Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,58 %.

Allein seit letzter Woche ist die Teradyne Aktie damit um -28,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +91,74 % gewonnen.

Während Teradyne deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,67 %.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -28,90 % 1 Monat -7,46 % 3 Monate +18,58 % 1 Jahr +310,32 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 07.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,26 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Chip-Aktien korrigieren. Doch die Bank of America bleibt bullish: Billionen US-Dollar sollen in KI-Infrastruktur fließen. Besonders Micron könnte vom nächsten Boom profitieren.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,14 %. Keysight Technologies notiert im Minus, mit -2,99 %.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.