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    AKTIE IM FOKUS

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    DHL steigen - Überraschend hohes Ergebnis und Prognoseerhöhung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien steigen nach starken Q2-Daten und Prognose
    • Operatives Ergebnis Q2 1,85 Mrd € über Markterwartung
    • Kursplus seit Jahresbeginn auf gut 21 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - DHL steigen - Überraschend hohes Ergebnis und Prognoseerhöhung
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DHL haben am Dienstag von überraschend starken Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung profitiert. Die Titel des Logistikkonzerns waren in der Spitze um bis zu drei Prozent auf 57,38 Euro gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Januar 2022.

    Zuletzt stand noch ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche. Damit gehörten die Anteilscheine von DHL zu den besten Dax-Werten. Der deutsche Leitindex verlor 1,2 Prozent.

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    Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Jahresvergleich deutlich auf 1,85 Milliarden Euro an, getragen vor allem vom Expressgeschäft. Damit habe DHL die Markterwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Analystin Alexia Dogani von der US-Bank JPMorgan.

    Sein Gewinnziel schraubte DHL für dieses Jahr nach oben. Statt über 6,2 Milliarden Euro soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern nun mehr als 6,5 Milliarden Euro betragen. Dies und die Eckdaten seien positive Nachrichten für den Aktienkurs, fuhr die Expertin fort.

    Dogani sieht weiteren Spielraum für die Markterwartungen nach oben, insbesondere da sich die zugrunde liegenden Trends im Expressgeschäft positiv zu entwickeln schienen - selbst wenn man den Sondereffekt wegen der durch den Iran-Krieg bedingten Verknappung der Luftfrachtkapazitäten außer Acht lasse.

    Durch den Kursanstieg am Dienstag bauten die Papiere von DHL ihr Kursplus seit Jahresbeginn auf gut 21 Prozent aus. Auch in dieser Betrachtungsweise liegen die Anteilscheine im Dax recht weit vorn. Dieser kommt aktuell auf einen Gewinn von mehr als 4 Prozent./la/jsl/he

    DHL Group

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    ISIN:DE0005552004WKN:555200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 56,56 auf Tradegate (07. Juli 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,97 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -22,32 %/+5,93 % bedeutet.





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