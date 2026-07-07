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    FintechWerx vereinbart Erwerb von Kreditplattform

    FintechWerx vereinbart Erwerb von Kreditplattform
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 7. Juli 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit 1431575 B.C. Ltd. (der „Verkäufer“), einer unabhängigen Partei, eine Kaufvereinbarung hinsichtlich geistigen Eigentums und Technologie-Assets (die „Vereinbarung“) vom 6. Juli 2026 unterzeichnet hat, der zufolge FintechWerx vereinbart hat, bestimmte Technologien (die „Technologie“) vom Verkäufer zu erwerben (die „Transaktion“).

     

    Die als „Ruby Loans“ bekannte Technologie ist eine Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen. Ruby Loans gibt Kreditnehmern die Kontrolle über die Einleitung ihrer Kreditanfragen und rationalisiert den Prozess der Kreditvergabe, indem viele der sonst manuellen Schritte automatisiert werden, die für die Vorbereitung von Kreditunterlagen für Kleinunternehmen zur Genehmigung erforderlich sind. Die Plattform kombiniert Prozesse und Tools und ist so konzipiert, dass sie den Antrag durch einen mehrstufigen Prozess führt, der von der Anfrage mit den vom Kreditnehmer gesammelten Informationen bis hin zur Einreichung und Bewertung von Schlüsseldokumenten sowie einer Finanz- und Risikobewertung reicht. Das angestrebte Ergebnis ist die Generierung einer qualitativ hochwertigen Kreditanfrage vor der Einbindung von Mitarbeitern des Kreditrisikomanagements.

     

    Als Gegenleistung für den Kauf der Technologie hat sich FintechWerx bereit erklärt, einen Kaufpreis in Höhe von insgesamt bis zu 825.000 $ wie folgt an den Verkäufer zu zahlen: (i) Zahlung von 100.000 $ in bar an den Verkäufer am Abschlussdatum der Vereinbarung (das „Abschlussdatum“), wovon das Unternehmen bereits eine erstattungsfähige Anzahlung in Höhe von 30.000 $ an den Verkäufer geleistet hat und die restlichen 70.000 $ am Abschlussdatum zu zahlen sind; (ii) Ausgabe von 728.862 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) unter Annahme eines Preises von 0,6174 $ pro Aktie am Abschlussdatum; und (iii) Zahlung von insgesamt bis zu 275.000 $ (der „Meilensteinbetrag“) in Tranchen nach der erfolgreichen Erfüllung bestimmter Meilensteine und Leistungen durch Zuteilung und Ausgabe jener Anzahl von Aktien, die dem anwendbaren Meilensteinbetrag entspricht. Die Anzahl der für den Meilensteinbetrag auszugebenden Aktien wird berechnet, indem der anwendbare Meilensteinbetrag durch den 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange („CSE“) für die 10 Handelstage unmittelbar vor jenem Datum, an dem der anwendbare Meilenstein oder das entsprechende Ergebnis erreicht wird, geteilt wird, vorbehaltlich eines Mindestpreises, der gemäß den Richtlinien der CSE erforderlich ist. Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Gespräche mit Fred Zdan, dem Gründer von Ruby Loans, aufzunehmen, um Herrn Zdan zum Executive Chairman und Chief Executive Officer von FinanceWerx Solutions Inc., einer 100%igen Tochtergesellschaft von FintechWerx, zu ernennen.

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