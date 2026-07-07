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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 07.07.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus gemeldet
    • Deutsche Gesamtproduktion im Mai überraschend gestiegen
    • Materialmangel in der Industrie im Juni weiter gestiegen
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 07.07.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROUNDUP: Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus gemeldet

    MASKAT - In der Straße von Hormus hat sich ein weiterer Angriff auf mindestens einen Tanker ereignet. Das Schiff sei in der Meerenge von einer Drohne getroffen und leicht beschädigt worden, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Nachmittag unter Berufung auf "Militärbehörden" mit. Opfer habe es aber nicht gegeben und das Schiff setze seine Fahrt fort. Es blieb unklar, welche Behörde und welches Land den Angriff meldete.

    ROUNDUP/'Lebenszeichen': Deutsche Gesamtproduktion steigt überraschend stark

    WIESBADEN - Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat sich im Mai besser als erwartet entwickelt. Die Gesamtproduktion sei im Vergleich zum Vormonat April saison- und kalenderbereinigt um 0,9 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die von Bloomberg befragten Experten hatten im Schnitt mit einem Plus von lediglich 0,1 Prozent gerechnet.

    ROUNDUP: Koalition wirbt um Zustimmung für Gesundheits-Sparpaket

    BERLIN - Die schwarz-rote Koalition wirbt für eine Verabschiedung des umstrittenen Sparpakets für stabile Krankenkassenbeiträge in dieser Woche im Bundestag und auch im Bundesrat. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sagte in Berlin, man sei in ständiger Abstimmung mit den Ländern. Es gehe vor allem um die Krankenhausfinanzierung und die flächendeckende Versorgung. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte, man wolle "eine größtmögliche Zustimmung zwischen Bundestag und Bundesrat auch erreichen."

    Gebäudetyp E: Hubigs Gesetzentwurf fertig

    BERLIN - Der seit längerem geplante "Gebäudetyp E" mit einfacheren und billigeren Standards beim Wohnungsbau wird nun konkret. "Der Gesetzentwurf ist fertig", sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) in Berlin. In den nächsten Tagen würden die Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Beim Gebäudetyp E geht es um vereinfachte Standards, die trotzdem sicher und funktionstüchtig sein sollen.

    ROUNDUP/Nato-Gipfel mit Trump: Mehr Europa, trotzdem transatlantisch

    ANKARA - Die Nato setzt angesichts der unberechenbaren Bündnispolitik von US-Präsident Donald Trump auf mehr europäische Eigenständigkeit. "Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen: Wir bauen eine europäischere Nato, damit die Nato transatlantisch bleiben kann", sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) vor dem Abflug zum Nato-Gipfel in der Türkei. "Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken", ergänzte er. Merz wird von seiner Ehefrau Charlotte begleitet.

    Ifo: Materialmangel in der Industrie steigt weiter

    MÜNCHEN - Die deutsche Industrie klagt über einen steigenden Materialmangel. Im Juni berichteten 17,2 Prozent der Unternehmen von Engpässen, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Das waren 1,3 Punkte mehr als noch im Mai. Zum Vergleich: Im Januar hatte der Wert noch bei 5,8 Prozent gelegen.

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    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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