Wo die globale Baby- und Kinderbranche ihr nächstes Kapitel aufschlägt

SHANGHAI, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die von Informa Markets organisierte CBME China 2026 findet offiziell vom 15. bis 17. Juli im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai statt und festigt damit ihre Position als maßgebliche Plattform, auf der Trends der globalen Baby- und Kinderartikelbranche entstehen, erprobt und auf den Markt gebracht werden Die diesjährige Ausgabe verwandelt 270.000 Quadratmeter in acht Fachhallen in das branchenweit umfassendste Schaufenster für zukünftige Trends – und für diejenigen, die diese umsetzen können.

Die weltweit größte Messe für Schwangerschaft, Baby und Kind vereint mehr als 2.800 Aussteller, über 4.200 Marken und 270.000 Quadratmeter zukunftsweisender Innovationen – und bringt Einkäufer an der Schnittstelle von Marktkenntnis und Fertigungsqualität zusammen

Hier trifft sich der weltweite Baby- und Kindermarkt mit einem Volumen von 88 Milliarden US-Dollar, um zu entdecken, was die Verbraucher morgen verlangen werden, Kontakte zur Produktionsinfrastruktur zu knüpfen, um diese Produkte zu liefern, und sich die Wettbewerbsvorteile zu sichern, die Marktführer auszeichnen.

Die Trend-Engine: Wo die Branche ihre Zukunft als Erste erkennt

Die CBME China 2026 spiegelt nicht nur Markttrends wider – sie schafft sie. Einkäufer werden Zeuge des Zusammenspiels von Veränderungen im Verbraucherverhalten und Produktinnovationen in allen wichtigen Kategorien:

Mobilität und Sicherheit: Kinderwagen und Autokindersitze — Die weltweite Nachfrage nach leichten, mit Travelsystemen kompatiblen Designs trifft auf Rahmen aus Kohlefaser, geländegängige Federungssysteme und Einhand-Klappmechanismen, die für urbane Eltern entwickelt wurden, die bei der Tragbarkeit keine Kompromisse eingehen wollen. Bei Autokindersitzen gehören i-Size-Zertifizierung, 360°-Drehbarkeit und intelligente Belüftung mittlerweile zur Grundausstattung, wobei Aussteller Erkennungssysteme und EPP-Dämpfung integrieren, die Sicherheitsausrüstung zu einem Assistenten für Eltern machen.

Das Wesentliche für die tägliche Pflege: Füttern, Baden und Hygiene – Der Trend zu präziser Ernährung und allergenarmer Kindererziehung wird durch intelligente Flaschenwärmer, tragbare Milchpumpensysteme und Innovationen zur Vermeidung von Koliken beim Füttern aufgegriffen. Im Bereich Baden und Pflege treibt der Trend zu natürlichen Inhaltsstoffen und hypoallergenen Rezepturen die Nachfrage nach sanften Hautpflege- und Waschprodukten an. Die Kategorie Windeln und Feuchttücher entwickelt sich rasant weiter – mit intelligenter Feuchtigkeitssensortechnologie, biologisch abbaubaren Materialien und ultradünnen, atmungsaktiven Designs, die sowohl Leistungs- als auch Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen.