🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPurple Innovation AktievorwärtsNachrichten zu Purple Innovation
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    SoftAtHome bringt prpl mit der Einführung von Orange Wi-Fi 7 in ganz Europa auf kommerziellen Maßstab

    SoftAtHome bringt prpl mit der Einführung von Orange Wi-Fi 7 in ganz Europa auf kommerziellen Maßstab
    Foto: adobe.stock.com

    SoftAtHome hat den weltweit ersten Wi-Fi-7-Repeater auf Basis eines vollständigen prpl-Software-Stacks auf den Markt gebracht; der Einsatz bei Orange in Polen und Frankreich hat bereits begonnen, und mindestens drei weitere europäische Märkte sollen folgen.

    PARIS, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- SoftAtHome, der führende unabhängige Softwareanbieter für Breitband, Video und Analytik sowie ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart Wi-Fi, gab heute bekannt, dass seine auf prpl basierende Wi-Fi-7-Repeater-Software nun europaweit bei Orange kommerziell eingesetzt wird.

    Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier: 
    https://www.multivu.com/softathome/9408651-en-brings-prpl-commercial-scale-orange-wifi-7-deployments-across-europe

    Die Einführung ist ein Meilenstein für prpl, das Open-Source-Framework, das Betreibern eine gemeinsame, hardwareunabhängige und vom Betreiber gesteuerte Softwarebasis für Breitbandgeräte bieten soll. Nachdem prpl jahrelang als vielversprechendes Branchenkonzept galt, wird es nun in großem Maßstab bei Kundinnen und Kunden von Orange zu Hause eingesetzt – mit Wi-Fi 7 als treibender Kraft.

    Orange Poland brachte im März 2026 mit der „Smartbox Wi-Fi 7" das erste Gerät dieser Art auf den Markt. Der auf prpl basierende Wi-Fi-7-Repeater von Orange France ist nun ebenfalls in Betrieb, und es wird erwartet, dass mindestens drei weitere europäische Märkte von Orange folgen werden. Das Projekt baut auf früheren prpl-Implementierungen bei Orange auf, darunter auch bei Orange Jordan, wo SoftAtHome vor etwa einem Jahr prpl-basierte Gateway-Software bereitgestellt hat.

    SoftAtHome hat den „prpl"-Stack so konzipiert, dass er die unterschiedlichen Anforderungen in den verschiedenen Märkten von Orange erfüllt, ohne dass für jedes Land eine eigene Software entwickelt werden muss. Damit hat das Unternehmen gezeigt, dass eine offene Plattform betreiberspezifische Dienste und Konfigurationen unterstützen kann, während gleichzeitig eine gemeinsame Basis erhalten bleibt.

    Auf den Repeatern läuft die Smart-Wi-Fi-Software Wifi'ON von SoftAtHome auf prpl. prpl bietet eine standardisierte Hardware-Abstraktionsschicht, sodass derselbe Software-Stack auf verschiedenen Chipsatz-Generationen ausgeführt werden kann. SoftAtHome hat bereits seit den Anfängen des Projekts zu prpl beigetragen und prpl-basierte Lösungen bei mehreren Betreibern implementiert.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SoftAtHome bringt prpl mit der Einführung von Orange Wi-Fi 7 in ganz Europa auf kommerziellen Maßstab SoftAtHome hat den weltweit ersten Wi-Fi-7-Repeater auf Basis eines vollständigen prpl-Software-Stacks auf den Markt gebracht; der Einsatz bei Orange in Polen und Frankreich hat bereits begonnen, und mindestens drei weitere europäische Märkte sollen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     