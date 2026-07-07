Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag belastet durch gestiegene Rohölpreise nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,34 Prozent auf 126,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,98 Prozent.

In der Straße von Hormus gab es Angriffe auf Tanker. Steigende Ölpreise treiben die Inflationserwartungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen anheben könnte, steigt so. Zuletzt hatte sich die Lage deutlich entspannt. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass weiterhin Vorsicht geboten ist.