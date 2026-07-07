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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 8. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 09:30 USA: Meta Hauptversammlung Aktionäre
    • 15:00 DEU: Würth-Gruppe Halbjahreszahlen Bericht
    • Unicredit finales Ergebnis des Commerzbank-Angebots
    TAGESVORSCHAU - Termine am 8. Juli 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
    10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Würth-Gruppe, Halbjahreszahlen
    17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen/Aufträge 6/26

    DEU/ITA: Unicredit will finales Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank bekanntgeben

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
    04:00 NZL: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    15:00 USA: Neue Weltprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 5/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 DEU: Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26
    21:00 USA: Konsumentenkredite

    SONSTIGE TERMINE:
    09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Einstufung von Apple als «Torwächter» bei Plattformdiensten

    09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Genehmigung von italienischen Staatshilfen für Fluglinien während Corona-Pandemie

    TUR: Nato-Gipfel (zweiter und letzter Tag)
    + 0700 Doorstep Nato-Generalsekretär Mark Rutte, anschließend Staats- und Regierungschefs + 0945 Offizielle Begrüßung der Staats- und Regierungschefs + 1000 Familienfoto der Gipfel-Teilnehmer
    + 1015 Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs + 1330 Treffen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj + 1415 Abschluss-Pk Rutte
    + 1515 Pk Trump
    + 1530 Pk Bundeskanzler Friedrich Merz

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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    TAGESVORSCHAU Termine am 8. Juli 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Juli ^ TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 USA: Meta, Hauptversammlung 10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung 15:00 DEU: Würth-Gruppe, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen/Aufträge 6/26 DEU/ITA: …
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