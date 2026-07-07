DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal - Aktie legt kräftig zu

Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro an, getragen vor allem vom Expressgeschäft. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Juni um mehr als zehn Prozent zu. Im Vorjahresquartal hatten Zoll- und weitere handelspolitische Rahmenbedingungen die Geschäfte gebremst.

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL hat nach einem überraschend gut ausgefallenen zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Statt über 6,2 Milliarden Euro soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2026 nun mehr als 6,5 Milliarden Euro betragen, wie der Dax -Konzern überraschend am Dienstag in Bonn mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem operativen Ergebnis habe DHL die Markterwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Analystin Alexia Dogani von der US-Bank JPMorgan. Dogani sieht weiteren Spielraum für die Markterwartungen nach oben, insbesondere da sich die zugrunde liegenden Trends im Expressgeschäft positiv zu entwickeln schienen - selbst wenn man den Sondereffekt wegen der durch den Iran-Krieg bedingten Verknappung der Luftfrachtkapazitäten außer Acht lasse.

Die Titel des Logistikkonzerns waren in der Spitze um bis zu drei Prozent auf 57,38 Euro gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Januar 2022. Aus dem Handel gingen die Aktien 1,7 Prozent höher bei 56,68 Euro. Damit gehörten die Anteilscheine von DHL zu den besten Dax-Werten. Der deutsche Leitindex verlor 1,4 Prozent.

Durch den Kursanstieg am Dienstag bauten die Papiere von DHL ihr Kursplus seit Jahresbeginn auf gut 21 Prozent aus. Auch in dieser Betrachtungsweise liegen die Anteilscheine im Dax recht weit vorn./men/la/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 56,52 auf Tradegate (07. Juli 2026, 17:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,97 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -22,32 %/+5,93 % bedeutet.



