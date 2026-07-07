JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Stark habe das Express-Geschäft abgeschnitten, das von einem knappen Angebot in der Luftfracht angesichts des Konflikts im Nahen Osten profitiert habe./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 56,52EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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