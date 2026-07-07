Asana Partners und Norges Bank Investment Management starten strategisches Joint Venture im Bereich des lokalen Einzelhandels

CHARLOTTE, N.C., 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Asana Partners gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Norges Bank Investment Management („NBIM") geschlossen hat, um den Fonds „Asana Partners Strategic Partners I" („APSP I") aufzulegen. Das neue Unternehmen wird in hochwertige „Core"- und „Core+"-Einzelhandelsimmobilien in Stadtvierteln in den gesamten Vereinigten Staaten investieren und diese betreiben, darunter Einkaufszentren mit Lebensmittelmärkten als Anker, Einkaufszentren ohne Anker, Einzelhandelsflächen an Straßen sowie gemischt genutzte Immobilien.

Die neue Partnerschaft wird sich auf hochwertige Einzelhandelsimmobilien in Wohnvierteln in den USA konzentrieren.

APSP I startete mit einer Kapitalzusage von 500 Millionen Dollar seitens NBIM. Der Schwerpunkt des Vorhabens liegt auf Immobilien in Märkten mit attraktiven demografischen Rahmenbedingungen, einer beständigen Mieternachfrage, überzeugenden Verbraucherfundamentaldaten und Chancen für eine langfristige Wertsteigerung.

„Es ist uns eine Ehre, mit NBIM, einem der weltweit führenden institutionellen Investoren, zusammenzuarbeiten", sagte Reed Kracke, Partner bei Asana Partners. „Die Gründung von APSP I spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass der Einzelhandel in Stadtvierteln stark und widerstandsfähig ist, und erweitert unsere bestehenden Möglichkeiten, attraktive Investitionschancen im ganzen Land zu nutzen."

Die strategische Partnerschaft mit NBIM ergänzt das bestehende „Core/Core+"-Investmentvehikel von Asana Partners, den „Asana Partners Select Fund".

Die Erstinvestition der Partnerschaft besteht aus einer 50-prozentigen Beteiligung an einem Portfolio hochwertiger Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften als Anker in attraktiven Wachstumsmärkten.

King & Spalding LLP fungierte als Rechtsberater von Asana Partners. Clifford Chance fungierte als Rechtsberater von NBIM.

Über Asana Partners

Asana Partners ist eine Investmentgesellschaft für Einzelhandelsimmobilien, die durch den Einsatz vertikal integrierter Kompetenzen und Fachwissen im Einzelhandelsbereich in lebendigen Stadtvierteln Mehrwert schafft. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 9 Milliarden US-Dollar in den jeweiligen Stadtvierteln ist das Unternehmen in Wachstumsmärkten in den gesamten Vereinigten Staaten tätig und bestrebt, einen positiven Beitrag in den Gemeinden zu leisten. Asana Partners setzt sich für eine starke Kultur der Zusammenarbeit ein und unterhält Niederlassungen in Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Angeles und New York. Weitere Informationen finden Sie unter, www.asanapartners.com und oder folgen Sie @asanapartners.

Über Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management verwaltet den norwegischen staatlichen Pensionsfonds „Global". Mit einem Vermögen von rund 22.000 Milliarden norwegischen Kronen (etwa 2.200 Milliarden US-Dollar) ist der Fonds an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten sowie in Immobilien und Infrastruktur im Bereich erneuerbarer Energien investiert. Sein Ziel ist es, eine verantwortungsvolle und langfristige Verwaltung der Einnahmen aus Norwegens Öl- und Gasvorkommen sicherzustellen, damit dieser Reichtum sowohl der heutigen als auch künftigen Generationen zugutekommt. Das Ziel besteht darin, im Rahmen der staatlichen Vorgaben auf sichere, effiziente, verantwortungsvolle und transparente Weise die höchstmögliche Rendite zu erzielen.

Medienkontakt:

Julie Ducworth, julie@jcdcommunications.com, 803.465.1198

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