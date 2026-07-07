Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Sturzflug: Deutsche Indizes brechen stärker ein als Wall Street
An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während die US-Indizes moderat nachgeben, geraten vor allem deutsche Standard-, Neben- und Technologiewerte kräftig unter Druck.
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus, wobei die deutschen Börsenbarometer deutlicher unter Druck stehen als die US-Pendants. Der deutsche Leitindex DAX verliert aktuell 1,24 Prozent auf 25.488,07 Punkte. Noch schwächer zeigt sich der MDAX der mittelgroßen Werte, der um 2,20 Prozent auf 32.645,88 Punkte nachgibt. Auch die Nebenwerte geraten unter Druck: Der SDAX fällt um 1,76 Prozent auf 18.195,59 Punkte. Der TecDAX, der die großen Technologiewerte aus dem deutschen Markt bündelt, liegt mit einem Minus von 1,77 Prozent auf 3.837,16 Punkten ebenfalls klar im roten Bereich. In den USA fallen die Kursverluste bislang moderater aus. Der Dow Jones Industrial notiert 0,33 Prozent tiefer bei 52.847,37 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,64 Prozent auf 7.493,36 Punkte nach. Damit zeigt sich heute ein einheitlich schwächerer Aktienmarkt, wobei die Verluste in Deutschland deutlich stärker ausfallen als an der Wall Street. Besonders die deutschen Nebenwerte- und Technologiewerteindizes verzeichnen überdurchschnittliche Abschläge.
DAXDie Topwerte im DAX waren Beiersdorf (+3,59%), Fresenius Medical Care (+2,96%) und SAP (+2,91%). Die größten Verlierer waren Hochtief (-4,92%), Infineon Technologies (-7,71%) und Siemens Energy (-8,17%). Der Abstand zwischen dem stärksten Gewinner (Beiersdorf +3,59%) und dem stärksten Verlierer (Siemens Energy -8,17%) beträgt 11,76 Prozentpunkte.
MDAXIm MDAX führten Talanx (+2,29%), freenet (+1,72%) und IONOS Group (+1,56%). Am stärksten fielen SILTRONIC AG (-11,72%), SUESS MicroTec (-12,29%) und Jenoptik (-12,48%). Die Spanne reicht von +2,29% bis -12,48%, also 14,77 Prozentpunkte.
SDAXDie SDAX-Spitze bildeten Nagarro (+2,94%), Suedzucker (+2,04%) und ATOSS Software (+1,66%). Deutlich schwächer zeigten sich ASTA Energy Solutions (-8,45%), Basler (-10,89%) und LPKF Laser & Electronics (-13,01%). Der Unterschied zwischen Top- und Flopwerten beträgt 15,95 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX standen SAP (+2,91%), freenet (+1,72%) und ATOSS Software (+1,66%) ganz vorne. Die größten Verluste verzeichneten SILTRONIC AG (-11,72%), SUESS MicroTec (-12,29%) und Jenoptik (-12,48%). Die Spannweite hier beträgt 15,39 Prozentpunkte.
Dow JonesBei den Blue Chips des Dow Jones lagen Johnson & Johnson (+3,40%), Salesforce (+3,10%) und IBM (+3,06%) vorne. Im Minus standen 3M (-1,44%), Visa (A) (-1,49%) und Caterpillar (-5,91%). Die Differenz zwischen größtem Gewinner und größtem Verlierer beträgt 9,31 Prozentpunkte.
S&P 500Im S&P 500 trieben GoDaddy Registered (A) (+5,98%), Cognizant Technology Solutions (A) (+5,85%) und Cboe Global Markets (+5,49%) den Index an. Zu den größten Rückgängern zählten Intel (-10,34%), SanDisk Corporation (-10,34%) und Teradyne (-11,88%). Die Spanne reicht hier von +5,98% bis -11,88%, also 17,86 Prozentpunkte.
Vergleich über die IndizesDie stärksten Tagesgewinne finden sich mit +5,98% bei GoDaddy (S&P 500), die größten Verluste mit -13,01% bei LPKF Laser & Electronics (SDAX). Auffällig ist die Häufung großer Einbußen bei Technologie- und Halbleiteraktien (z. B. Infineon, SILTRONIC, SUESS MicroTec, Jenoptik, Intel, Teradyne, LPKF). SAP, freenet und ATOSS tauchen mehrfach als Tagesgewinner in verschiedenen Indizes auf, während SILTRONIC, SUESS MicroTec und Jenoptik wiederholt zu den stärksten Verlierern zählen. Insgesamt sind die Spannen in den kleineren Indizes (SDAX, MDAX, TecDAX) tendenziell größer als im Dow Jones.
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