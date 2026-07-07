GoDaddy Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,54 % - 07.07.2026

Die GoDaddy Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,54 % auf 79,77€ zulegen. Das sind +4,90 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GoDaddy Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,77€, mit einem Plus von +6,54 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von GoDaddy Registered (A) über einen Zuwachs von +5,18 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um +6,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GoDaddy Registered (A) -29,03 % verloren.

Während GoDaddy Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,56 %. Damit gehört GoDaddy Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

GoDaddy Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,99 % 1 Monat +8,96 % 3 Monate +5,18 % 1 Jahr -50,25 %

Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie

Stand: 07.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 132 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,32 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während die US-Indizes moderat nachgeben, geraten vor allem deutsche Standard-, Neben- und Technologiewerte kräftig unter Druck.

San Antonio Tops List, Sun Belt Represents Half of the Ranked Cities TEMPE, AZ / ACCESS Newswire / July 7, 2026 / Originally published on GoDaddy Resource LibraryGoDaddy (NYSE:GDDY) recently revealed its 2026 list of America's Most Entrepreneurial …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von GoDaddy Registered (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,86 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,51 %. Shopify legt um +1,52 % zu

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Ob die GoDaddy Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoDaddy Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.