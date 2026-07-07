Bahn
Verzögerungen bei Sanierung Nürnberg-Regensburg
Für Sie zusammengefasst
- Generalsanierung Strecke Nürnberg-Regensburg verzögert
- Inbetriebnahme nicht wie geplant am Freitag möglich
- Neuer Eröffnungstermin für die Strecke 31. Juli
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Generalsanierung der Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg verzögert sich. Die Strecke könne nicht wie geplant am Freitag wieder in Betrieb genommen werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Neuer Eröffnungstermin ist demnach der 31. Juli./maa/DP/jha
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