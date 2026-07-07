Dax sinkt nach Rekorden - KI-Aktien sacken ab

Nach seinem Rekordlauf in den vergangenen drei Handelstagen fiel der deutsche Leitindex nun um 1,37 Prozent auf 25.465,25 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 2,00 Prozent auf 32.627,04 Punkte ein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Kursverluste von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) haben den Dax am Dienstag deutlich belastet. Die bereits in Asien negative Stimmung übertrug sich auf Europas Börsen, und in New York wurden Technologiewerte gemieden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am Morgen war der südkoreanische Kospi , zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um acht Prozent abgesackt. Am Ende stand ein Minus von knapp fünf Prozent zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung-Aktie nach Eckdaten zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, sagte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, also Betreibern riesiger Cloud-Rechenzentren, ergänzte Innes. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich.

Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets sprach von einem "Tech-Abwärtssog". Die Profiteure von Künstlicher Intelligenz und der dafür benötigten Technologie wackelten. Es gehe "die Angst um vor einem abrupten Ende der Rally von allem, was mit KI zu tun hat".

Hierzulande traf der bereits eingesetzte Stimmungsumschwung besonders stark die Papiere des Energietechnikunternehmens Siemens Energy , die am Dax-Ende fast neun Prozent einbüßten. Zusätzlich belastete noch ein skeptischer Analystenkommentar der britischen Investmentbank Barclays. Laut Analyst Vlad Sergievskiy preisen die Aktien einen seit Generationen beispiellosen Aufschwung ein, der sich auf unbestimmte Zeit fortsetzen werde.

Unter den weiteren Einzelwerten sanken Infineon um 8,3 Prozent und Hochtief um 5,1 Prozent. Im MDax ging es für Elmos , Siltronic , Aixtron , Suss Microtec und Jenoptik um 7 bis mehr als 13 Prozent nach unten.

Nach einem Kurssprung um elf Prozent am Vortag fielen die Anteilscheine von TKMS nun um drei Prozent. Wie inzwischen bestätigt, kauft Kanada zur Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auch beim Kieler Marineschiffbauer ein.

Europas Autowerte setzten ihre Erholung fort. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts hatte zwischenzeitlich die 50-Tage-Durchschnittslinie übersprungen, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Im Dax gewannen Volkswagen (VW) , BMW und Mercedes-Benz zwischen 0,4 und 1,2 Prozent. Im MDax stiegen Porsche AG um 0,5 Prozent.

Auf europäischer Bühne verbuchte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Minus von 1,22 Prozent auf 6.319,86 Punkte. Der schweizerische Leitindex SMI und der Londoner FTSE 100 legten v moderat zu. In New York gab der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss leicht nach./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 60,74 auf Tradegate (07. Juli 2026, 18:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %. Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,79 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,48 %/+20,88 % bedeutet.



