Schwache Tech-Aktien drücken auf EuroStoxx 50

Nach Geschäftszahlen des südkoreanischen Elektronik- und Chip-Giganten Samsung nahmen Investoren bei Tech-Aktien Kursgewinne mit. Ein Rekordergebnis hatte den Markt nicht überzeugen können. So büßten Papiere von ASML 7,3 Prozent ein. Die Aktien des Ausrüsters der Chip-Branche sind im EuroStoxx 50 am schwersten gewichtet. Papiere von Infineon sackten um 8,3 Prozent ab.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste vor allem im Technologiesektor haben am Dienstag die europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx 50 verlor 1,22 Prozent und schloss mit 6.319,86 Zählern. Allerdings hatte der Index in den vergangenen drei Börsentagen in Folge Rekordmarken aufgestellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Investoren stellten immer öfter die Frage, ob sich die steigenden Kapitalausgaben für Künstliche Intelligenz am Ende auszahlten, schrieb Analyst William Beavington von der US-Bank Jefferies. Das umso mehr, als die Investitionen zunehmend mittels Schulden finanziert würden.

Außerhalb des Euroraums sah es besser aus, auch weil dort Technologieaktien in den Indizes nicht so schwer gewichtet sind. So legte der defensiv ausgerichtete schweizerische SMI um 0,41 Prozent auf 14.360,45 Punkte zu. Der britische FTSE 100 beendete den Handel 0,13 Prozent höher bei 10.665,88 Zählern.

Während Technologiewerte unter Druck standen, flossen Mittel in andere Sektoren. So waren defensive Branchen wie Pharma und Lebensmittel gefragt.

Zu den europaweit stärksten Schwergewichten gehörten Carrefour mit einem Kursplus von 3,7 Prozent. Die Analysten der Bank RBC hatten die Aktie des Einzelhändlers unter die aussichtsreichsten europäischen Titel eingereiht.

Unter den ansonsten unspektakulären Ölwerten zogen Shell um 3,4 Prozent an. Sie reagierten damit auf einen Zwischenbericht. Dieser deutet nach Ansicht von Analystin Lydia Rainforth der Barclays Bank auf starke Ergebnisse für das zweite Quartal hin./bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 16,44 auf Tradegate (07. Juli 2026, 18:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -12,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,38 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 92,90 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -14,64 %/+42,74 % bedeutet.



