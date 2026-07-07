AKTIE IM FOKUS 2
Kion dank Analystenlob weniger stark im Minus als der MDax
- Morgan Stanley hebt Kion auf Overweight und Ziel 62
- Schlusskurs 43,30 Euro minus über 1 Prozent
- Kion setzt auf physische KI und schafft Optionen
(neu: Schlusskurse)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kion-Aktie hat am Dienstag nicht nachhaltig von einer optimistischen Einschätzung der US-Bank Morgan Stanley profitiert. Nachdem das Papier des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten zunächst seinen Ende Juni gestarteten Erholungslauf fortgesetzt hatte und auf den höchsten Stand seit Mitte Mai gesprungen war, geriet es in den Sog des schwachen Gesamtmarktes.
Zum Handelsschluss stand ein Minus von mehr als ein Prozent auf 43,30 Euro zu Buche. Damit schlugen sich die Aktien aber noch besser als der MDax , der zwei Prozent einbüßte.
Zwischenzeitlich hatte die Kion-Aktie - nach den zuletzt übersprungenen charttechnischen Widerständen in Form der 21- und der 50-Tage-Durchschnittslinien - auch die 90-Tage-Linie bei um die 44,45 Euro überwunden. Sie ist ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend.
Analyst Max Yates hatte das Kursziel für die Kion-Aktie von 48 auf 62 Euro erhöht und das Papier von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Demnach erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten.
Yates sieht Potenzial für eine Neubewertung und wies darauf hin, dass der Einstiegszeitpunkt derzeit attraktiv sei. Angesichts des Kursrückgangs um etwas mehr als ein Drittel seit Jahresbeginn sowie auch der unterdurchschnittlichen Wertentwicklung im Vergleich zur Industriegüter-Branche scheine die Aktie einen negativeren Ergebnisausblick einzupreisen, als er selbst erwarte, schrieb er.
Kion hat ihm zufolge frühzeitig auf physische Künstliche Intelligenz (KI) gesetzt. Und auch wenn es derzeit noch zu früh sei, um Auswirkungen auf Umsatz oder Marge zu erkennen, schaffe dies "wertvolle zusätzliche Optionen".
Yates wies zudem darauf hin, dass in seinem optimistischsten Szenario (Bull-Case) ein Aufwärtspotenzial von 105 Prozent winke, während das Abwärtsrisiko im schlimmsten Fall (Bear-Case) bei 20 Prozent liege.
Mit seinem neuen Ziel sieht der Morgan-Stanley-Analyst, bezogen auf den Schlusskurs, nun ein Potenzial von gut 43 Prozent. Das höchste Kursziel unter den rund 20 von Bloomberg erfassten Analysehäusern hat die US-Bank JPMorgan mit 76 Euro./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 32.667 auf Ariva Indikation (07. Juli 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +21,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,72 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +7,63 %/+74,03 % bedeutet.
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KION Group
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Hier sind die wichtigsten Ergebnisse im Detail:
Dividende und Präsenz
Dividendenbeschluss: Die Aktionäre stimmten einer Dividende von 0,62 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zu. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent.
Präsenz: Bei der virtuell durchgeführten Hauptversammlung waren mehr als 79 Prozent des Grundkapitals vertreten.
KION Group
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Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
Drei langjährige Mitglieder legten ihr Mandat mit Ablauf der HV nieder:
KION Group
Dr. Alexander Dibelius (nach 19 Jahren Tätigkeit)
Kui Jiang
Dr. Shaojun Sun
KION Group
Als neue Mitglieder wurden folgende drei Führungskräfte in den Aufsichtsrat gewählt:
KION Group
Dr. Ralf Krieger (unabhängiger Unternehmensberater)
Decheng Wang (Deputy Chairman der Weichai Holding Group)
Zhao Jin (Vice General Manager der Weichai Holding Group)
KION Group
Vorstand
Vertragsverlängerung: Der Vertrag von Vorstandsmitglied Michael Larsson (President von KION IAS und ITS Americas) wurde vorzeitig bis Dezember 2029 verlängert.
Quelle: KI
Die Hochstufung der DZ Bank auf ‚Kaufen‘ mit einem fairen Wert von 59 Euro unterstreicht die massive Unterbewertung des Sektors. Genau deshalb ist Kion ein fester Bestandteil meiner Hardware-Säule im wikifolio. Qualität hat ihren Preis, und der aktuelle Abschlag ist fundamental nicht gerechtfertigt. Ich bleibe langfristig positioniert.
Danke für den Artikel hinsichtlich dem Auftragseingang bei KION. Mit steigenden Auftragseingang folgt steigender Umsatz und hoffentlich auch ein gutes Ergebnis. Erst zu Jahresanfang 2026 war KION um die 68 € - 69 € und sollte sicherlich auch wieder erreicht werden.