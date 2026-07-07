ATX gibt nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders Technologiewerte sind international unter Druck gekommen, was auch auf Europas Aktienmärkten Spuren hinterlassen hat. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit Abschlägen von 1,18 Prozent auf 6.488,23 Punkte. Der breiter aufgestellte ATX Prime gab um 1,10 Prozent auf 3.191,43 Zähler nach. Auch an den wichtigsten Börsen Europas war ein durchwachsener Handel zu beobachten.

Technologiewerte litten weltweit unter den schlecht aufgenommenen Quartalszahlen von Samsung . Die Zahlen waren zwar solide ausgefallen, führten aber dennoch zu Gewinnmitnahmen und unterstrichen damit die wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich des KI-Booms. Samsung legte eigentlich hervorragende Quartalszahlen vor. Doch die Samsung-Aktien seien bereits mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien, fasste ein Marktbeobachter zusammen.