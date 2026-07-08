Hinter jeder Ernte steckt Kali-Dünger

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.07.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

In den USA und in Kanada gilt Kali beziehungsweise Potash inzwischen als kritischer Rohstoff. Das unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Düngemittelrohstoffs für Versorgungssicherheit, Landwirtschaft und stabile Lieferketten. Die weltweite Kaliproduktion ist stark konzentriert.

Quelle: Millennial Potash (Präsentation)

Zu den wichtigsten Produzenten zählen Kanada, Russland, China und Belarus; auch Deutschland verfügt über bedeutende Kali-Lagerstätten und Produktion. Gleichzeitig gibt es große Importmärkte wie Brasilien, China oder Indien, die auf verlässliche Kaliquellen angewiesen sind. Trotz grundsätzlich großer globaler Vorräte können gestörte Handelswege, Handelskonflikte oder politische Krisen die Verfügbarkeit und die Preise spürbar beeinflussen.

Kalidünger stammt aus Kalisalzen, die unter der Erde lagern und bergbaulich gewonnen werden. Häufig erfolgt die Verarbeitung nahe der Lagerstätte, weil Abbau, Transport und Logistik bei diesem Massengut eine wichtige Rolle spielen. Die weltweite Landwirtschaft steht dabei zwischen zwei großen Zielen: Einerseits muss eine wachsende Weltbevölkerung ernährt werden. Andererseits gewinnen Klimaschutz, Biodiversität und effiziente Landnutzung weiter an Bedeutung. Kalium unterstützt unter anderem den Wasserhaushalt von Pflanzen, kann ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Stressfaktoren verbessern und zur Ertragsstabilität beitragen.

Auch der Markt sendet wieder stärkere Signale. Die deutsche Firma K+S berichtete für das erste Quartal 2026 im Kundensegment Agriculture - jeweils ohne Handelsware - einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 336 Euro je Tonne. Im wichtigen brasilianischen Importmarkt stiegen die MOP-Preise laut K+S bis Anfang Mai 2026 auf mehr als 400 US-Dollar je Tonne. Gerade vor diesem Hintergrund wird die geografische Lage eines Kali-Projekts zu einem entscheidenden Punkt.

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hält aktuell 80 Prozent am aussichtsreichen Banio-Kaliprojekt in Gabun in Westafrika. Durch die Kernlizenz Mayumba und die neu hinzugekommene Haute-Banio-Lizenz umfasst die Projektfläche rund 1.500 Quadratkilometer. Banio punktet mit seiner Lage nahe der Atlantikküste und der Nähe zu möglichen Exportwegen. Das ist besonders interessant, weil Brasilien zu den weltweit wichtigsten Importmärkten für Kaliumdünger zählt und in hohem Maße auf Importe angewiesen ist.

Quelle: Millennial Potash

Das Unternehmen beschreibt Gabun als investitionsfreundliches Umfeld mit staatlicher Unterstützung für Banio. Positiv ist auch der technische Ansatz. Die bisherigen Studien und die laufende endgültige Machbarkeitsstudie sehen ein Solution-Mining-Konzept vor. Dieses kann gegenüber konventionellem Untertagebau potenziell geringere Oberflächeneingriffe und niedrigere Anfangsinvestitionen ermöglichen. Die tatsächlichen Umweltauflagen, Genehmigungsbedingungen und Projektkosten hängen jedoch von der laufenden Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung, der endgültigen Machbarkeitsstudie und den zuständigen Behörden ab.

Die im April 2024 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie, die sogenannte PEA, lieferte bereits starke Eckdaten. Für das bevorzugte Szenario mit 800.000 Tonnen MOP pro Jahr nannte Millennial Potash unter anderem einen nachsteuerlichen NPV(10) von 1,07 Mrd. US-Dollar, eine nachsteuerliche IRR von 32,6 Prozent, anfängliche Investitionskosten von 480 Mio. US-Dollar und erwartete Betriebskosten von rund 61 US-Dollar je Tonne MOP. Wichtig bleibt: Eine PEA ist vorläufig, begründet keine Bauentscheidung und ersetzt keine endgültige Machbarkeitsstudie.

Aktuell arbeitet Millennial Potash (WKN: A3DXEK) an genau diesen nächsten Schritten. Die U.S. International Development Finance Corporation unterstützt die Projektentwicklung mit einer Finanzierung für die Machbarkeitsstudie. Millennial Potash gibt an, für die laufende endgültige Machbarkeitsstudie, die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung sowie zugehörige technische Studien finanziert zu sein. Eine vollständige Bau- oder Projektfinanzierung für eine spätere Mine liegt damit noch nicht vor. DFS und ESIA sollen nach Unternehmensangaben im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Zusätzlich wurde im Mai 2026 das Phase 3-Bohrprogramm gestartet. Dieses umfasst vier weitere kalispezifische Bohrlöcher mit insgesamt rund 4.000 m und soll Erweiterungen der Kalimineralisierung südlich und westlich der bisherigen Ressource testen. Für Anleger entsteht damit ein klarer Nachrichtenpfad: weitere Bohrergebnisse, mögliche Ressourcenerweiterungen, laufende technische Studien, ESIA, DFS und der anschließende Genehmigungs- und Finanzierungsprozess.

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist damit kein konservativer Standardwert, sondern ein spekulativer Rohstoffentwickler. Genau darin liegt aber auch der Reiz der Story. Banio verbindet einen strategisch wichtigen Rohstoff, eine große Projektfläche, eine attraktive Atlantiklage, ein potenziell kostengünstiges technisches Konzept, externe Unterstützung für die Projektentwicklung und mehrere mögliche Meilensteine im Jahr 2026. Für risikobewusste Anleger, die gezielt nach frühen Rohstoffentwicklern mit deutlichem Neubewertungspotenzial suchen, bleibt Millennial Potash damit eine hochinteressante Kali-Story.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Video:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=DlLtwvIvq0w&t=1s

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik

Die Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, technischen Projektinformationen, Angaben von K+S, USGS, der kanadischen Regierung und weiteren Marktquellen. Technische Angaben wurden nicht eigenständig von der SRC überprüft. Die SRC ist keine Qualified Person im Sinne von NI 43-101.

• Millennial Potash - Banio Project: https://millennialpotash.com/project

• Millennial Potash - DFS mit U.S.-DFC-Unterstützung, 13.01.2026: https://millennialpotash.com/news/millennial-potash-corp.-initiates-de ...

• Millennial Potash - Phase-3-Bohrprogramm, 12.05.2026: https://millennialpotash.com/news/millennial-announces-initiation-of-p ...

• Millennial Potash - 80-%-Beteiligung an Banio, 15.04.2026: https://millennialpotash.com/news/millennial-completes-milestone-payme ...

• Millennial Potash - PEA Banio, 23.04.2024: https://millennialpotash.com/news/millennial-potash-completes-positive ...

• U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries 2026, Potash: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-potash.pdf

• U.S. Department of the Interior / USGS - Final 2025 List of Critical Minerals: https://www.usgs.gov/news/science-snippet/interior-department-releases ...

• Government of Canada - Critical minerals in Canada: https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/critical ...

• K+S - Q1/2026 Angaben zum Segment Agriculture: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/announcem ...

• K+S - Analystenpräsentation Q1/2026: https://www.kpluss.com/.downloads/ir/2026/quartalsmitteilung-q1-2026/k ...

• Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash bei SRC: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/

Quelle-Intro-Bild: Stock.adobe.com

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Millennial Potash ist ein spekulativer Rohstoffentwickler. Es bestehen erhebliche Risiken, unter anderem Explorations-, Ressourcen-, Studien-, Genehmigungs-, Umwelt-, Finanzierungs-, Rohstoffpreis-, Länder-, Währungs-, Liquiditäts- und Aktienkursrisiken. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Vermutete Mineralressourcen weisen ein besonders hohes Maß an Unsicherheit auf. Die PEA ist vorläufig; es besteht keine Gewissheit, dass die darin enthaltenen Annahmen oder Ergebnisse erreicht werden. Eine Investition kann zum Totalverlust führen.

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