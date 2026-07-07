🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGenerac Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Generac Holdings

    Besonders beachtet!

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Generac Holdings Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die Generac Holdings Aktie, bisher, um -10,25 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Generac Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Generac Holdings Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 07.07.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Generac Holdings ist ein US-Hersteller von Energie- und Notstromlösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kernprodukte sind stationäre und mobile Generatoren, Energiespeicher, Microgrids und Steuerungssoftware. Starke Position im US-Residential-Backup-Markt. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Caterpillar, Briggs & Stratton, Kohler. USP: breite Produktpalette, starke Marke im Heimbereich, wachsendes Angebot vernetzter Energielösungen.

    Generac Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.07.2026

    Mit einer Performance von -10,25 % musste die Generac Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der Generac Holdings Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.023,13€
    Basispreis
    4,52
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.009,78€
    Basispreis
    4,51
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Generac Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +34,00 %.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Generac Holdings Aktie damit um -19,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,41 %. Im Jahr 2026 gab es für Generac Holdings bisher ein Plus von +94,06 %.

    Während Generac Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,36 %.

    Generac Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,12 %
    1 Monat -11,41 %
    3 Monate +34,00 %
    1 Jahr +74,39 %
    Stand: 07.07.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Generac Holdings Aktie

    Es gibt 59 Mio. Generac Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,06 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, Cummins Inc. und Co.

    Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,03 %. Cummins Inc. notiert im Minus, mit -4,55 %. HONDA MOTOR notiert im Minus, mit -1,81 %. Schneider Electric verliert -3,41 % Eaton notiert im Minus, mit -5,23 %.

    Generac Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Generac Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Generac Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Generac Holdings

    -9,37 %
    -17,84 %
    -9,75 %
    +36,04 %
    +80,18 %
    +82,63 %
    -38,27 %
    +613,13 %
    +2.022,66 %
    ISIN:US3687361044WKN:A0YGR4
    Generac Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Generac Holdings Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 07.07.2026 Am 07.07.2026 ist die Generac Holdings Aktie, bisher, um -10,25 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Generac Holdings Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     