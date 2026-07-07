Generac Holdings Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 07.07.2026

Mit einer Performance von -10,25 % musste die Generac Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der Generac Holdings Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Generac Holdings ist ein US-Hersteller von Energie- und Notstromlösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kernprodukte sind stationäre und mobile Generatoren, Energiespeicher, Microgrids und Steuerungssoftware. Starke Position im US-Residential-Backup-Markt. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Caterpillar, Briggs & Stratton, Kohler. USP: breite Produktpalette, starke Marke im Heimbereich, wachsendes Angebot vernetzter Energielösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Generac Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +34,00 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Generac Holdings Aktie damit um -19,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,41 %. Im Jahr 2026 gab es für Generac Holdings bisher ein Plus von +94,06 %.

Während Generac Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,36 %.

Generac Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,12 % 1 Monat -11,41 % 3 Monate +34,00 % 1 Jahr +74,39 %

Informationen zur Generac Holdings Aktie

Stand: 07.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 59 Mio. Generac Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,06 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, Cummins Inc. und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,03 %. Cummins Inc. notiert im Minus, mit -4,55 %. HONDA MOTOR notiert im Minus, mit -1,81 %. Schneider Electric verliert -3,41 % Eaton notiert im Minus, mit -5,23 %.

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Ob die Generac Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Generac Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.