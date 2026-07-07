BARCLAYS stuft Volvo B auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 30,82EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dargorne

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 280

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

