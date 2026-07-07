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    Marktgeflüster

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    Iran provoziert Trump, Ölpreis steigt - Nasdaq fällt!

    Und der Nasdaq heute deutlich unter Druck nach den eigentlich guten Zahlen von Samsung - die Wall Street rotiert aus den Chip-Werten in defensive Sektoren..

    Der Iran hat nun seit heute Nacht vier Schiffe attackiert und macht Trump damit klar, dass Teheran die Straße von Hormus beansprucht und die Route an der Küste des Oman nicht zulassen will. Trump wird wahrscheinlich erneute Militärschläge anordnen - wie bei der letzten Attacke auf Schiffe durch den Iran. Der Ölpreis steigt daher deutlich - beginnen die langsam Märkte zu realisieren, dass wir in einer Endlosschleife befinden? Daher dürfte für den Ölpreis nach dem Abverkauf noch viel Aufwärtspotential bestehen. Und der Nasdaq heute deutlich unter Druck nach den eigentlich guten Zahlen von Samsung - die Wall Street rotiert aus den Chip-Werten in defensive Sektoren..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Iran provoziert Trump, Ölpreis steigt - Nasdaq fällt! Der Iran hat nun seit heute Nacht vier Schiffe attackiert und macht Trump damit klar, dass Teheran die Straße von Hormus beansprucht und die Route an der Küste des Oman nicht zulassen will.
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