Der Iran hat nun seit heute Nacht vier Schiffe attackiert und macht Trump damit klar, dass Teheran die Straße von Hormus beansprucht und die Route an der Küste des Oman nicht zulassen will. Trump wird wahrscheinlich erneute Militärschläge anordnen - wie bei der letzten Attacke auf Schiffe durch den Iran. Der Ölpreis steigt daher deutlich - beginnen die langsam Märkte zu realisieren, dass wir in einer Endlosschleife befinden? Daher dürfte für den Ölpreis nach dem Abverkauf noch viel Aufwärtspotential bestehen. Und der Nasdaq heute deutlich unter Druck nach den eigentlich guten Zahlen von Samsung - die Wall Street rotiert aus den Chip-Werten in defensive Sektoren..

InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools: 60%-Rabatt + 15% Fugi-Code (Werbung)

https://www.investing-referral.com/fugi/

Das Video "Iran provoziert Trump, Ölpreis steigt - Nasdaq fällt!" sehen Sie hier..