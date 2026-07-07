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    Kremlsprecher

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    Kiew wird von Europa zur Kriegsführung provoziert

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa drängt die Ukraine zur Kriegsfortsetzung
    • Europa rüstet massiv auf und verliert US-Garantien
    • Russland verweist auf Verantwortung gegen Weltkrieg
    Kremlsprecher - Kiew wird von Europa zur Kriegsführung provoziert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die Länder Europas drängen die Ukraine nach Ansicht von Kremlsprecher Dmitri Peskow zur Fortsetzung des Kriegs gegen Russland. "Die Europäer glauben immer noch, dass man Russland strategisch besiegen kann", sagte Peskow in einem Interview der Schweizer "Weltwoche". Dies sei "der größte Fehler überhaupt". Und mit diesem europäischen Rückhalt sei Kiew nicht flexibel.

    Die aktuelle Entwicklung in Europa, das aktuell massiv aufrüstet, bewertete der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin als Transformationsprozess. "Europa hat verstanden, dass es keine richtigen Sicherheitsgarantien der USA mehr gibt", sagte er und kritisierte die Verwendung von Steuergeldern für die europäische Aufrüstung. "Das ist Gehirnwäsche der europäischen Steuerzahler."

    Befürchtungen Europas über eine mögliche Eskalation des Ukraine-Kriegs zu einem Dritten Weltkrieg trat Peskow kategorisch entgegen. "Russland ist zu groß und verantwortungsvoll, um einen Dritten Weltkrieg auszulösen", betonte er. Auch die USA seien sich möglicher Konsequenzen bewusst. "Wir haben zwar keine guten Beziehungen zur Zeit, aber wir sind klug genug, miteinander zu reden."

    Angesichts der Spannungen infolge des Kriegs in der Ukraine sah Peskow viele Ähnlichkeiten zu den politischen Umständen der 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. "Die Militarisierung Europas beunruhigt uns", sagte er. Daher hoffe er auf eine neue Generation europäischer Politiker. Zu den russischen Politikern äußerte er sich in dem Interview nicht./cha/DP/he







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