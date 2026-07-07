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    Nato-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdogan begonnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdogan empfängt NATO-Chefs der 32 Staaten in Ankara
    • Gipfel stärkt Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit EU
    • Trump kritisiert Deutschland wegen mangelnder Iranhilfe
    Nato-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdogan begonnen
    Foto: Siarhei - 356130783

    ANKARA (dpa-AFX) -Der Nato-Gipfel in der Türkei hat mit einem Festbankett auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan begonnen. Er empfing gemeinsam mit seiner Frau Emine Erdogan die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Staaten im Präsidentenpalast in der türkischen Hauptstadt Ankara. Auch die Staats- und Regierungschefs der Partnerstaaten Ukraine, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland sowie EU-Vertreter waren eingeladen.

    Am Mittwoch sind Arbeitssitzungen geplant. Beim Gipfel soll es um die weitere Stärkung der Abschreckung und der Verteidigungsfähigkeit in Europa gehen, die künftig vor allem von den europäischen Alliierten garantiert werden soll. Zudem werden Gespräche über die Entwicklung der Verteidigungsausgaben, die Unterstützung der Ukraine und die aus US-Sicht mangelnde Unterstützung von Bündnispartnern für den Iran-Krieg erwartet.

    Bei seiner Ankunft in Ankara hatte US-Präsident Donald Trump erneut Deutschland und andere Verbündete kritisiert, denen er mangelnde Unterstützung seines Kriegs gegen den Iran vorhält.

    Die Türkei richtet zum zweiten Mal einen Nato-Gipfel aus. Der Erste fand 2004 in Istanbul statt./jam/DP/he






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