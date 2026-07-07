Aktien New York
Dow bleibt auf Rekordjagd - Chip-Aktien unter Druck
- Dow erreicht Rekordhoch, verliert später an Schwung
- Nasdaq fällt Halbleiter unter Druck nach Samsung
- Chipwerte schwächeln Crinetics stark wegen Kauf
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und verlor zuletzt 0,2 Prozent auf 52.943 Zähler.
Ganz anders sah es an der am Vortag noch starken Technologiebörse Nasdaq aus. Dort gerieten vor allem die Aktien der Halbleiterbranche unter Druck, nachdem der Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht überzeugen konnte. Der Nasdaq 100 büßte 1,3 Prozent auf 29.328 Punkte ein.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.519 Zähler nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien. Unter diesen erlitten Micron , Intel und AMD Kursabschläge zwischen 4,6 und 9 Prozent ein. Western Digital verloren 7,5 Prozent. Die Chip-Branche litt unter Quartalszahlen von Samsung.
Die Resultate des Elektronikriesen seien auf den ersten Blick hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien. Insgesamt ändere sich gerade die Erwartungshaltung, sagte Innes. Nicht mehr die starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.
Größter Verlierer im Dow waren Caterpillar mit einem Verlust von 4,6 Prozent. Anleger schichteten Mittel um und zogen sich dabei aus dem Maschinenbausektor zurück. Papiere des Landmaschinenherstellers Deere sackten um 6,5 Prozent ab.
Die Aktie von Crinetics Pharmaceuticals sprang um 99 Prozent auf 83,50 US-Dollar hoch. Zuvor hatte Vertex Pharmaceuticals mitgeteilt, das Unternehmen für 85 Dollar je Aktie in bar übernehmen zu wollen. Die Transaktion umfasst ein Volumen von rund 10 Milliarden Dollar. Die Vertex-Anteilscheine verloren ein Prozent.
Die Titel von Fiserv gewannen 2,5 Prozent. Am Vorabend waren Berichte bekannt geworden, wonach der Anbieter von Zahlungstechnologie den Verkauf seines Star-Netzwerks - einer wichtigen Infrastruktur für die Abwicklung von Debitkartentransaktionen - an ein Konsortium der größten US-Banken prüft. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,65 % und einem Kurs von 455,4 auf Tradegate (07. Juli 2026, 19:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -22,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 902,95 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -32,96 %/+94,24 % bedeutet.
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Liebe Börsianer,
das 1. Halbjahr 2026 ist Geschichte und so richte ich wieder einmal mein Augenmerk auf die Entwicklungen in meinem Depot:
das Datum ist jeweils der Erstkauf
Käufe
Nachkäufe
Verkäufe
Performance
Die Performance liegt per 30.06.2026 bei rund +6% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich weiterhin unter meiner Benchmark (MSCI World ETF: fast +9%).
Die TOP Positionen im ersten Halbjahr waren Cisco (+55%), der EM Asia ETF (+30%) und Emerging Markets ETF (+27%). Direkt dahinter mit +25% die gute, alte Johnson & Johnson.
Die FLOP Werte waren: SAP (-33%), Coloplast (-31%) und Nike (-29%).
Bei zahlreichen Werten -insbesondere aus dem Gesundheitssektor und der Nahrungsmittelbranche- setze ich darauf, über kurz oder lang für meinen langen Atem belohnt zu werden. Garantien gibt’s freilich nicht.
Bei anderen Werten war/ist das bereits, beispielsweise seien BAT, Cisco oder Johnson & Johnson genannt.
In meiner Depotstruktur und Strategie wird es -das ist sicherlich keine Überraschung- auf absehbare Zeit keine Selbigen geben.
Auf den Gesamtmarkt bezogen rechne ich dagegen über kurz oder lang mit einer nachhaltigen Korrektur. Die Schere zwischen Stimmung und Kursen ist sehr weit auseinandergegangen und einer von beiden liegt zwangsläufig falsch (oder man trifft sich in der Mitte).
Ich gebe zu, dass es mental weiterhin herausfordernd ist, dem techgetriebenen Markt hinterherschauen zu müssen. "Müssen" im Sinne von dass ich nicht bereit bin, bei Käufen derartige Bewertungsniveaus zu bezahlen und ich deshalb in der Performance hinter dem MSCI World liege.
Dennoch wähne ich mich unverändert gut aufgestellt und warte auf die Dinge die da kommen.
Bastian
Erneute Auszeit und Warten auf die nächste Dividendenwelle
@Aktienkunta