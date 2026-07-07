Dow bleibt auf Rekordjagd - Chip-Aktien unter Druck

Liebe Börsianer,

das 1. Halbjahr 2026 ist Geschichte und so richte ich wieder einmal mein Augenmerk auf die Entwicklungen in meinem Depot:

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das Datum ist jeweils der Erstkauf





Käufe

Im März/April habe ich zwei ETF-Sparpläne auf den Morningstar Developed Markets Dividend Leaders und den Dow Jones Asia Pacific Select Dividend gestartet. Diese werden mit ordentlichen Raten befeuert und dürften bis Jahresende die Positionsgrößen in den Bereich von 2% Gewichtung bringen. Hintergrund ist, dass ich zunehmend Schwierigkeiten habe, freie Mittel "sinnvoll" im Markt unterzubringen.

Nachkäufe

Nachgelegt habe ich bei General Mills, nochmal Zoetis und Hexagon AB.

Verkäufe

Der Spin-off Octave Intelligence von Hexagon wurde verkauft und in besagten Mutternkonzern reinvestiert.

Performance

Das Depot liegt auf ATH. Wirklich gut fühlt sich das jedoch angesichts des Umfeldes nicht an.

Die Performance liegt per 30.06.2026 bei rund +6% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich weiterhin unter meiner Benchmark (MSCI World ETF: fast +9%).

Die TOP Positionen im ersten Halbjahr waren Cisco (+55%), der EM Asia ETF (+30%) und Emerging Markets ETF (+27%). Direkt dahinter mit +25% die gute, alte Johnson & Johnson.

Die FLOP Werte waren: SAP (-33%), Coloplast (-31%) und Nike (-29%).





Ausblick

Es wird nicht leichter.

Bei zahlreichen Werten -insbesondere aus dem Gesundheitssektor und der Nahrungsmittelbranche- setze ich darauf, über kurz oder lang für meinen langen Atem belohnt zu werden. Garantien gibt’s freilich nicht.

Bei anderen Werten war/ist das bereits, beispielsweise seien BAT, Cisco oder Johnson & Johnson genannt.

In meiner Depotstruktur und Strategie wird es -das ist sicherlich keine Überraschung- auf absehbare Zeit keine Selbigen geben.

Auf den Gesamtmarkt bezogen rechne ich dagegen über kurz oder lang mit einer nachhaltigen Korrektur. Die Schere zwischen Stimmung und Kursen ist sehr weit auseinandergegangen und einer von beiden liegt zwangsläufig falsch (oder man trifft sich in der Mitte).

Ich gebe zu, dass es mental weiterhin herausfordernd ist, dem techgetriebenen Markt hinterherschauen zu müssen. "Müssen" im Sinne von dass ich nicht bereit bin, bei Käufen derartige Bewertungsniveaus zu bezahlen und ich deshalb in der Performance hinter dem MSCI World liege.

Dennoch wähne ich mich unverändert gut aufgestellt und warte auf die Dinge die da kommen.





Ich wünsche allen Mitstreitern weiterhin gutes Gelingen und glückliche Entscheidungen!





Beste Grüße

Bastian