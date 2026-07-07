Barclays hebt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 44,50 auf Tradegate (07. Juli 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +10,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,46 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -16,48 %/+24,15 % bedeutet.