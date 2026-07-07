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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel Daimler Truck auf 55 Euro
    • Absatzvolumen, Gewinne und Cashflow steigen 2027/28
    • Daimler Truck als Favorit dank Stärke in Nordamerika
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:45 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 44,50 auf Tradegate (07. Juli 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +10,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,46 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -16,48 %/+24,15 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 55 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00, was eine Steigerung von +23,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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