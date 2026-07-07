Börsen Update
Börsen Update USA - 07.07. - US Tech 100 schwach -1,29 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 52.908,45 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: IBM +4,03 %, Salesforce +3,75 %, Johnson & Johnson +2,53 %, Unitedhealth Group +2,14 %, Chevron Corporation +1,96 %
Flop-Werte: Caterpillar -4,07 %, Visa (A) -1,79 %, Sherwin-Williams -1,68 %, The Home Depot -1,47 %, American Express -1,47 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:35) bei 29.330,47 PKT und fällt um -1,29 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +5,38 %, Axon Enterprise +4,75 %, Adobe +4,69 %, Palantir +4,46 %, Workday (A) +4,37 %
Flop-Werte: Intel -9,21 %, Teradyne -9,16 %, Astera Labs -8,96 %, SanDisk Corporation -7,87 %, Rocket Lab Corporation -7,79 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:36) bei 7.516,37 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Cognizant Technology Solutions (A) +6,37 %, Cboe Global Markets +6,11 %, GoDaddy Registered (A) +5,89 %, Datadog Registered (A) +5,38 %, Gartner +5,21 %
Flop-Werte: Generac Holdings -9,63 %, Intel -9,21 %, Teradyne -9,16 %, SanDisk Corporation -7,87 %, Western Digital -7,46 %
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