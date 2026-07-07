Intel Aktie gerät unter starken Druck - 07.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,21 % verliert die Intel Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,21 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +136,15 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -18,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intel einen Anstieg von +223,25 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,29 % geändert.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,78 % 1 Monat +22,32 % 3 Monate +136,15 % 1 Jahr +443,47 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 07.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 487,82 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und verlor zuletzt 0,2 Prozent …

An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während die US-Indizes moderat nachgeben, geraten vor allem deutsche Standard-, Neben- und Technologiewerte kräftig unter Druck.

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,26 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,33 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,35 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -3,35 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.