Angriff auf Tanker
Katar bestellt Irans Vize-Botschafter ein
- Katar bestellt iranischen Vizebotschafter ein
- Angriff gefährdet Schifffahrt und Energieversorgung
- Besatzung evakuierte al-Rekajat nach Feuer an Bord
DOHA/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf einen katarischen Flüssiggas-Tanker in der Straße von Hormus hat Katar den iranischen Vize-Botschafter in dem Golfstaat einbestellt. Der Angriff gefährde die Sicherheit der Schifffahrt und die weltweite Energieversorgung, hieß es in einer Protestnote an den Iran der katarischen Nachrichtenagentur QNA zufolge. Die Note sei heute dem iranischen Vize-Botschafter in Katar, Mohsen Ghanei, überreicht worden.
Nach Angaben des katarischen Außenministeriums griff der Iran den Flüssiggas-Tanker "al-Rekajat" an. Die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) meldete vergangene Nacht einen Angriff in der Straße von Hormus, bei dem nach Angaben der Schiffsbesatzung ein Tanker von einem "unbekannten Geschoss" getroffen wurde. Der Iran sei "rechtlich voll verantwortlich", teilte das katarische Außenministerium mit.
Der mehr als 300 Meter lange Flüssiggas-Tanker "al-Rekajat" gehört einer Reederei in der katarischen Hauptstadt Doha. Der Beraterfirma EOS Risk Group zufolge brach nach dem Angriff an Bord ein Feuer aus und die Besatzung verließ das Schiff. Die Reederei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen./jot/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aadi Bioscience Aktie
Die Aadi Bioscience Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 74,11 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aadi Bioscience Aktie um -8,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Aadi Bioscience bezifferte sich zuletzt auf 173,58 Mio..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
N
"Normalerweise" sollte der Gaspreis deutlich steigen.....aber scheinbar wird ja gerade massiv mannipuliert mit Shortverkäufen. (hat da jemand Zahlen/ Daten zu?)