JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Eine operative Zusammenlegung von Tesla mit SpaceX sei strategisch betrachtet schlüssig, schrieb Rajat Gupta in einer Studie am Dienstag. Das treffe unter anderem auf eine vertikale Integration von Künstlicher Intelligenz, Robotik, Energie, Transport und Weltraumtechnik zu. Mit dem Geld aus dem Börsengang von SpaceX sei zudem die Schatulle gefüllt für strategische Zukäufe./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 10:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 353,7EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 20:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Rajat Gupta

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 475

Kursziel alt: 475

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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