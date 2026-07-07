JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Eine operative Zusammenlegung von Tesla mit SpaceX sei strategisch betrachtet schlüssig, schrieb Rajat Gupta in einer Studie am Dienstag. Das treffe unter anderem auf eine vertikale Integration von Künstlicher Intelligenz, Robotik, Energie, Transport und Weltraumtechnik zu. Mit dem Geld aus dem Börsengang von SpaceX sei zudem die Schatulle gefüllt für strategische Zukäufe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 10:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 10:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 353,7EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 20:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 475
Kursziel alt: 475
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 475
Kursziel alt: 475
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