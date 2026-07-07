Devisen
Euro tritt über 1,14 US-Dollar auf der Stelle
- Euro kaum bewegt im US-Devisenhandel ohne Impulse
- Euro zuletzt 1,1427 US-Dollar nahe europäischem Niveau
- EZB-Referenzkurs 1,1433 Dollar und Dollar 0,8746 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1427 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Für größere Ausschläge fehlten die Impulse. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1433 (Montag: 1,1415) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8746 (0,8760) Euro gekostet./bek/he
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???