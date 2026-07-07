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    Besonders beachtet!

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    Cboe Global Markets Aktie weiter aufwärts - +6,06 % - 07.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Cboe Global Markets Aktie bisher um +6,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cboe Global Markets Aktie.

    Besonders beachtet! - Cboe Global Markets Aktie weiter aufwärts - +6,06 % - 07.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Cboe Global Markets betreibt Börsen für Aktien, Optionen, Futures und FX, inkl. Cboe Options und Bats-Plattformen. Kernprodukte: Index- und Volatilitätsderivate (u.a. VIX), Market Data, Handelstechnologie. Starke Stellung im Options- und Volatilitätshandel. Wichtige Konkurrenten: CME, ICE, Nasdaq, NYSE. USP: exklusive VIX-Derivate, hohe Derivatekompetenz, technologische Skalierbarkeit.

    Wie hat sich die Cboe Global Markets-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,06 % konnte die Cboe Global Markets Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Cboe Global Markets Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 227,40, mit einem Plus von +6,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Cboe Global Markets in den letzten drei Monaten Verluste von -15,16 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cboe Global Markets Aktie damit um +11,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,91 % verloren.

    Während Cboe Global Markets heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %. Damit gehört Cboe Global Markets heute zu den auffälligeren Werten.

    Cboe Global Markets Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,93 %
    1 Monat -12,62 %
    3 Monate -15,16 %
    1 Jahr +9,28 %
    Stand: 07.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Cboe Global Markets Aktie

    Es gibt 105 Mio. Cboe Global Markets Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,67 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 07.07. - US Tech 100 schwach -1,29 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAX & Co. im Sturzflug: Deutsche Indizes brechen stärker ein als Wall Street


    An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während die US-Indizes moderat nachgeben, geraten vor allem deutsche Standard-, Neben- und Technologiewerte kräftig unter Druck.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Cboe Global Markets

    Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. London Stock Exchange Group notiert im Plus, mit +3,37 %. Nasdaq Inc. Aktie notiert im Plus, mit +2,17 %. CME Group Registered (A) legt um +3,63 % zu Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +1,65 %.

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    Ob die Cboe Global Markets Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cboe Global Markets Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cboe Global Markets

    +5,60 %
    +12,20 %
    -12,26 %
    -16,53 %
    +9,61 %
    +74,35 %
    +80,17 %
    +257,66 %
    +769,60 %
    ISIN:US12503M1080WKN:A1CZTX
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