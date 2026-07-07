Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 07.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Caterpillar
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 1
Performance 1M: +7,81 %
Performance 1M: +7,81 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 2
Performance 1M: -9,51 %
Performance 1M: -9,51 %
IBM
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 3
Performance 1M: +11,64 %
Performance 1M: +11,64 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 4
Performance 1M: +16,73 %
Performance 1M: +16,73 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 5
Performance 1M: +15,46 %
Performance 1M: +15,46 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 6
Performance 1M: -9,52 %
Performance 1M: -9,52 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 7
Performance 1M: +5,45 %
Performance 1M: +5,45 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 8
Performance 1M: +2,36 %
Performance 1M: +2,36 %
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