Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Astera Labs
Tagesperformance: -12,65 %
Tagesperformance: -12,65 %
Platz 1
Performance 1M: +34,25 %
Performance 1M: +34,25 %
Teradyne
Tagesperformance: -11,27 %
Tagesperformance: -11,27 %
Platz 2
Performance 1M: -7,46 %
Performance 1M: -7,46 %
Intel
Tagesperformance: -10,60 %
Tagesperformance: -10,60 %
Platz 3
Performance 1M: +22,32 %
Performance 1M: +22,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zu Intel zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Von Überbewertung und erwartetem Kursverfall (Beitrag 1) über Absturz-/Risikodiskussion (Beitrag 2) bis zu Gewinnmitnahmen nach starken Sep-Zuwächsen (Beitrag 3/4). Kapitalerhöhungs-Spekulation (Beitrag 5) und eine insgesamt ausgewogene Analyse (Beitrag 6) ergänzen das Bild. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -10,18 %
Tagesperformance: -10,18 %
Platz 4
Performance 1M: -16,24 %
Performance 1M: -16,24 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -9,18 %
Tagesperformance: -9,18 %
Platz 5
Performance 1M: -3,00 %
Performance 1M: -3,00 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -8,71 %
Tagesperformance: -8,71 %
Platz 6
Performance 1M: -15,59 %
Performance 1M: -15,59 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,57 %
Tagesperformance: -8,57 %
Platz 7
Performance 1M: +7,60 %
Performance 1M: +7,60 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -8,22 %
Tagesperformance: -8,22 %
Platz 8
Performance 1M: +17,42 %
Performance 1M: +17,42 %
Applied Materials
Tagesperformance: -7,87 %
Tagesperformance: -7,87 %
Platz 9
Performance 1M: +27,46 %
Performance 1M: +27,46 %
Lam Research
Tagesperformance: -7,60 %
Tagesperformance: -7,60 %
Platz 10
Performance 1M: +11,83 %
Performance 1M: +11,83 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -7,42 %
Tagesperformance: -7,42 %
Platz 11
Performance 1M: +16,10 %
Performance 1M: +16,10 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -6,93 %
Tagesperformance: -6,93 %
Platz 12
Performance 1M: -11,80 %
Performance 1M: -11,80 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,92 %
Tagesperformance: -6,92 %
Platz 13
Performance 1M: +7,46 %
Performance 1M: +7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu Intel zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Von Überbewertung und erwartetem Kursverfall (Beitrag 1) über Absturz-/Risikodiskussion (Beitrag 2) bis zu Gewinnmitnahmen nach starken Sep-Zuwächsen (Beitrag 3/4). Kapitalerhöhungs-Spekulation (Beitrag 5) und eine insgesamt ausgewogene Analyse (Beitrag 6) ergänzen das Bild. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -6,80 %
Tagesperformance: -6,80 %
Platz 14
Performance 1M: -12,65 %
Performance 1M: -12,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zu Intel zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Von Überbewertung und erwartetem Kursverfall (Beitrag 1) über Absturz-/Risikodiskussion (Beitrag 2) bis zu Gewinnmitnahmen nach starken Sep-Zuwächsen (Beitrag 3/4). Kapitalerhöhungs-Spekulation (Beitrag 5) und eine insgesamt ausgewogene Analyse (Beitrag 6) ergänzen das Bild. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 15
Performance 1M: -15,92 %
Performance 1M: -15,92 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -5,06 %
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 16
Performance 1M: -20,19 %
Performance 1M: -20,19 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 17
Performance 1M: +5,89 %
Performance 1M: +5,89 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 18
Performance 1M: +11,60 %
Performance 1M: +11,60 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 19
Performance 1M: -5,86 %
Performance 1M: -5,86 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 20
Performance 1M: -19,72 %
Performance 1M: -19,72 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 21
Performance 1M: -9,23 %
Performance 1M: -9,23 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 22
Performance 1M: -6,16 %
Performance 1M: -6,16 %
Workday (A)
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 23
Performance 1M: +1,76 %
Performance 1M: +1,76 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 24
Performance 1M: +7,14 %
Performance 1M: +7,14 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 25
Performance 1M: +9,21 %
Performance 1M: +9,21 %
Intuit
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 26
Performance 1M: -7,11 %
Performance 1M: -7,11 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 27
Performance 1M: +27,73 %
Performance 1M: +27,73 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 28
Performance 1M: +37,71 %
Performance 1M: +37,71 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 29
Performance 1M: -13,75 %
Performance 1M: -13,75 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 30
Performance 1M: +8,31 %
Performance 1M: +8,31 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 31
Performance 1M: +2,09 %
Performance 1M: +2,09 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 32
Performance 1M: +7,90 %
Performance 1M: +7,90 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 33
Performance 1M: +7,11 %
Performance 1M: +7,11 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 34
Performance 1M: +15,29 %
Performance 1M: +15,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
WallstreetONLINE zeigt aktuell ein überwiegend bullishes Anleger-Sentiment zu Kraft Heinz (KHC). CEO-Investor-Kauf, Kursausbruch aus dem Abwärtstrend und attraktive Dividende stützen Kaufargumente; technische Signale wirken positiv. Antizykliker sehen Einstiegschance, andere warnen vor blindem Buy&Hold. Kursziel-Regionen nennen 19–21 € bzw. 24 $; Dividendenabsicherung wird genannt. Die exakte 14‑Tage-Änderung ist nicht beziffert.
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 35
Performance 1M: -5,20 %
Performance 1M: -5,20 %
Paychex
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 36
Performance 1M: +9,77 %
Performance 1M: +9,77 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 37
Performance 1M: -7,96 %
Performance 1M: -7,96 %
Cintas
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 38
Performance 1M: +3,18 %
Performance 1M: +3,18 %
Adobe
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 39
Performance 1M: -11,48 %
Performance 1M: -11,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
wallstreetONLINE-Forum: Anlegerstimmung zu Adobe bleibt gemischt mit bullischem Kern. Mehrere User planen Aufstockungen bei Kursrücksetzern (erste Käufe, ca. 4% Portfoliogewicht; weitere Aufstockung möglich). Skepsis besteht, ob KI das Modell langfristig ersetzt; dennoch Kennzahlen werden als stark gesehen. ARP von ca. 25 Mrd USD bis 2030 als positiver Treiber. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine Angabe.
Palantir
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 40
Performance 1M: +4,22 %
Performance 1M: +4,22 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte