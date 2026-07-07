Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Teradyne
Tagesperformance: -11,21 %
Tagesperformance: -11,21 %
Platz 1
Performance 1M: -7,46 %
Performance 1M: -7,46 %
Intel
Tagesperformance: -10,48 %
Tagesperformance: -10,48 %
Platz 2
Performance 1M: +22,32 %
Performance 1M: +22,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zu Intel zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Von Überbewertung und erwartetem Kursverfall (Beitrag 1) über Absturz-/Risikodiskussion (Beitrag 2) bis zu Gewinnmitnahmen nach starken Sep-Zuwächsen (Beitrag 3/4). Kapitalerhöhungs-Spekulation (Beitrag 5) und eine insgesamt ausgewogene Analyse (Beitrag 6) ergänzen das Bild. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Generac Holdings
Tagesperformance: -9,32 %
Tagesperformance: -9,32 %
Platz 3
Performance 1M: -11,41 %
Performance 1M: -11,41 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,52 %
Tagesperformance: -8,52 %
Platz 4
Performance 1M: -3,00 %
Performance 1M: -3,00 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,33 %
Tagesperformance: -8,33 %
Platz 5
Performance 1M: +7,60 %
Performance 1M: +7,60 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -8,19 %
Tagesperformance: -8,19 %
Platz 6
Performance 1M: +17,42 %
Performance 1M: +17,42 %
Applied Materials
Tagesperformance: -7,78 %
Tagesperformance: -7,78 %
Platz 7
Performance 1M: +27,46 %
Performance 1M: +27,46 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -7,57 %
Tagesperformance: -7,57 %
Platz 8
Performance 1M: +16,10 %
Performance 1M: +16,10 %
Lam Research
Tagesperformance: -7,49 %
Tagesperformance: -7,49 %
Platz 9
Performance 1M: +11,83 %
Performance 1M: +11,83 %
GE Vernova
Tagesperformance: -7,36 %
Tagesperformance: -7,36 %
Platz 10
Performance 1M: +24,41 %
Performance 1M: +24,41 %
Coherent
Tagesperformance: -6,81 %
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 11
Performance 1M: -18,79 %
Performance 1M: -18,79 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,61 %
Tagesperformance: -6,61 %
Platz 12
Performance 1M: +7,46 %
Performance 1M: +7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Micron Technology (MU): In den letzten zwei Wochen dominiert Abwärtsdruck; laut Threads ca. 30% Korrektur seit ATH. Einige bleiben skeptisch gegenüber kurzfristigen Treibern, andere sehen langfristiges Potenzial (Ford‑Kooperation, KI‑Boom) und nennen bullish Ziele – BoA sieht 1.550 USD. Insgesamt: vorsichtige Zuversicht mit Geduld und Abwarten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -6,55 %
Tagesperformance: -6,55 %
Platz 13
Performance 1M: -11,35 %
Performance 1M: -11,35 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +6,44 %
Tagesperformance: +6,44 %
Platz 14
Performance 1M: -12,62 %
Performance 1M: -12,62 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +6,04 %
Tagesperformance: +6,04 %
Platz 15
Performance 1M: -21,71 %
Performance 1M: -21,71 %
Deere
Tagesperformance: -6,03 %
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 16
Performance 1M: +10,15 %
Performance 1M: +10,15 %
Devon Energy
Tagesperformance: +6,02 %
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 17
Performance 1M: -8,73 %
Performance 1M: -8,73 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +5,99 %
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 18
Performance 1M: -13,71 %
Performance 1M: -13,71 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,84 %
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 19
Performance 1M: -15,92 %
Performance 1M: -15,92 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 20
Performance 1M: +8,96 %
Performance 1M: +8,96 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -5,81 %
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 21
Performance 1M: +6,78 %
Performance 1M: +6,78 %
Jabil
Tagesperformance: -5,77 %
Tagesperformance: -5,77 %
Platz 22
Performance 1M: -11,38 %
Performance 1M: -11,38 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 23
Performance 1M: +22,28 %
Performance 1M: +22,28 %
Corning
Tagesperformance: -5,47 %
Tagesperformance: -5,47 %
Platz 24
Performance 1M: +11,75 %
Performance 1M: +11,75 %
APA Corporation
Tagesperformance: +5,46 %
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 25
Performance 1M: -11,07 %
Performance 1M: -11,07 %
Gartner
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 26
Performance 1M: -17,04 %
Performance 1M: -17,04 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 27
Performance 1M: -5,86 %
Performance 1M: -5,86 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +5,07 %
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 28
Performance 1M: +5,89 %
Performance 1M: +5,89 %
Workday (A)
Tagesperformance: +4,88 %
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 29
Performance 1M: +1,76 %
Performance 1M: +1,76 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +4,72 %
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 30
Performance 1M: -10,68 %
Performance 1M: -10,68 %
Autozone
Tagesperformance: +4,68 %
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 31
Performance 1M: -4,44 %
Performance 1M: -4,44 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 32
Performance 1M: -22,51 %
Performance 1M: -22,51 %
ONEOK
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 33
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 34
Performance 1M: -9,23 %
Performance 1M: -9,23 %
Targa Resources
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 35
Performance 1M: +0,74 %
Performance 1M: +0,74 %
EOG Resources
Tagesperformance: +4,29 %
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 36
Performance 1M: -6,00 %
Performance 1M: -6,00 %
Dow
Tagesperformance: +4,27 %
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 37
Performance 1M: -18,89 %
Performance 1M: -18,89 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +4,23 %
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 38
Performance 1M: -10,81 %
Performance 1M: -10,81 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 39
Performance 1M: +7,25 %
Performance 1M: +7,25 %
Intuit
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 40
Performance 1M: -7,11 %
Performance 1M: -7,11 %
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