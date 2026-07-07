Ölpreise steigen weiter - Spannungen zwischen USA und Iran nehmen wieder zu

Du gehst davon aus, dass physischer Ölmarkt und derivativer Ölmarkt völlig losgelöst und unabhängig voneinander agieren.





Was Du vielleicht übersiehst:

Wenn Angebot und Nachfrage dieser beiden Märkte tatsächlich voneinander abweichen, so können die physischen Teilnehmer ihren geplanten Öl- Kauf- oder Verkaufsmengen am Derivatemarkt hedgen.





Also:

==> Wenn das Mißverhältnis beider Märkte wirklich groß ist, so ergibt sich für physische Käufer ein Paradies, da sie sich den Kaufpreis per Derivat jetzt schon sichern können! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif