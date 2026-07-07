Cognizant Technology Solutions (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,40 % - 07.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,40 % konnte die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,47€, mit einem Plus von +6,40 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Cognizant Technology Solutions ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Beratung, Systemintegration, Cloud, Data/AI und Outsourcing, stark in BFSI, Healthcare und Industrie. Marktstellung: Top-Tier-IT-Services, aber hinter Accenture/TCS/Infosys. Wichtige Konkurrenten: Accenture, TCS, Infosys, Wipro, Capgemini. USPs: starke Präsenz in regulierten Branchen, Nearshore-Modell, Kosten- und Delivery-Exzellenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Cognizant Technology Solutions (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -33,27 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cognizant Technology Solutions (A) -49,92 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

Cognizant Technology Solutions (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,58 % 1 Monat -21,71 % 3 Monate -33,27 % 1 Jahr -47,42 %

Informationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie

Stand: 07.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 473 Mio. Cognizant Technology Solutions (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,12 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 07.07.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während die US-Indizes moderat nachgeben, geraten vor allem deutsche Standard-, Neben- und Technologiewerte kräftig unter Druck.

So schlagen sich die Wettbewerber von Cognizant Technology Solutions (A)

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. IBM notiert im Plus, mit +2,41 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +3,88 %. Infosys legt um +2,81 % zu Tata Consultancy Services notiert im Plus, mit +1,86 %.

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Ob die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.