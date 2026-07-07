ROUNDUP
USA setzen iranische Ölsanktionen wieder in Kraft
- USA setzen Sanktionen gegen iranisches Öl erneut
- Brentpreis stieg nach Ankündigung um 5,63 Prozent
- Genehmigte Geschäfte dürfen nur bis 17. Juli laufen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben die zuvor gelockerten Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Eine vor gut zwei Wochen erteilte Ausnahmegenehmigung werde wieder zurückgenommen, teilte das US-Finanzministerium mit. Neue Geschäfte mit Rohöl, Petrochemie- und Erdölprodukten iranischen Ursprungs sind damit wieder untersagt.
Auf die Neuigkeiten reagierte vor allem der Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August legte zuletzt um 5,63 Prozent auf 76,04 US-Dollar zu, nachdem er im Tagesverlauf bereits deutliche Gewinne verzeichnet hatte.
Ein US-Regierungsbeamter erklärte, die Ausnahmegenehmigung werde aufgehoben, weil sich das Rahmenabkommen mit dem Iran an dessen Verhalten orientiere. Der Iran profitiere nur dann von wirtschaftlichen Erleichterungen, wenn er seinen Verpflichtungen nachkomme. Das Verhalten Teherans in der Straße von Hormus sei für die USA "völlig inakzeptabel".
Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus
Zuletzt waren mehrere Tanker in der Straße von Hormus angegriffen worden. Teheran hatte sich zunächst nicht offiziell zu den Vorwürfen geäußert oder Verantwortung reklamiert. Der Iran hatte aber in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, nur die von ihm vorgegebene Route durch die Straße von Hormus sei sicher.
Bereits begonnene und zuvor genehmigte Geschäfte dürfen lediglich noch bis zum 17. Juli abgewickelt werden. Neue Käufe oder das Beladen von Schiffen mit iranischem Öl sind nach Angaben des Ministeriums nicht mehr erlaubt.
Sanktionen wurden als Teil des Rahmenabkommens gelockert
Die ursprüngliche Ausnahmegenehmigung war am 21. Juni nach Gesprächen zwischen Washington und Teheran erteilt worden. Damit wurden US-Verbote im Zusammenhang mit Produktion, Lieferung und Verkauf iranischen Rohöls und anderer Erdölprodukte vorübergehend ausgesetzt. Das galt zunächst bis zum 21. August. Die Lockerung war Teil einer vorläufigen Vereinbarung, mit der beide Seiten Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen ermöglichen wollten.
Mit der neuen Genehmigung verschärft Washington den wirtschaftlichen Druck auf Teheran. Die Straße von Hormus ist für den Ölhandel enorm wichtig. Weil während des Krieges die Durchfahrt von Tankern faktisch kaum möglich war, waren die Preise weltweit nach oben geschossen. Mit der Ausnahmegenehmigung hatten die USA die Energiemärkte zwischenzeitlich beruhigt./hae/DP/he
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Du gehst davon aus, dass physischer Ölmarkt und derivativer Ölmarkt völlig losgelöst und unabhängig voneinander agieren.
Während das algorithmische Karussell pünktlich zum Start des neuen Quartals die nächste Entspannungsmeldung durch die Leitungen jagt und den WTI- sowie Brent-Papierpreis wieder unter die Marke von 73 USD drückt, lohnt sich der maximal distanzierte Blick auf die mechanische Realität hinter den Kulissen.
Die quantitative Einordnung der aktuellen Dynamik:
- Das Narrativ der reibungslosen Meerenge: Morgan Stanley lanciert pünktlich zum strategischen Wendepunkt Berichte über eine „schneller als erwartete Wiedereröffnung“ der Strasse von Hormuz. Das visuelle Zählen von Tankertransits dient als perfekter Trigger für die Short-Algorithmen im vakuumierten Papier-Raum. Es bedient exakt den Simplicity Bias der Masse: Ein paar passierende Schiffe werden sofort mit dem strukturellen Ende einer geopolitischen Blockade gleichgesetzt.
- Das 10-Millionen-Barrel-Paradoxon: Die Analysten selbst räumen ein, dass der Markt im Vorfeld nur durch historische US-Exporte und gedrosselte China-Importe vor einer massiven Verknappung von fast 10 Millionen Barrel pro Tag künstlich abgeschirmt werden musste. Dass das zeitgleiche Hochfahren der Nahost-Exporte nun übergangslos in einen dauerhaften, strukturellen Überschuss von 4,8 Millionen Barrel im nächsten Jahr münden soll, ist mathematische Akrobatik zur Beruhigung der Terminmärkte.
- Die unsichtbaren Atome im Untergrund: Während der Papier-Kontrakt auf dem Bildschirm den verordneten Rückzug antritt, verändern sich die tektonischen Platten der Realwirtschaft nicht im Sekundentakt. Die offizielle Gewährung erheblicher Sanktionserleichterungen für den Iran zeigt die nackte Notwendigkeit des Westens, physisches Öl um jeden Preis im System zu halten. Gleichzeitig markieren die sukzessiven Sektor-Downgrades für europäische Energiewerte den Versuch, institutionelles Kapital pünktlich zum Quartalsauftakt aus den realen Substanzwerten abzugsaugen.
Das Aquarium feiert die vermeintlich billige Energie und atmet kollektiv auf. Wer die Punkte im Untergrund verbindet, weiss: Die Schwerkraft der physischen Atome lässt sich durch mediale Nebelkerzen und temporäre Entlastungen im Derivate-Raum kurzfristig verbiegen, aber niemals aufheben.