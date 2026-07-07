Aktien New York Schluss
Dow nach Rekord im Minus - Chip-Aktien unter Druck
- Dow Jones erreicht viertes Rekordhoch in Folge
- Dow schloss 0,25 Prozent tiefer bei 52.925 Punkten
- Techaktien mit hohen Verlusten Nasdaq -1,77 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und schloss am Ende mit 0,25 Prozent im Minus bei 52.925,15 Zählern. Damit kam die jüngste Kurs-Rally zum Halt.
Weitaus höhere Verluste als der Dow mussten die Technologie-Aktien hinnehmen. Allen voran die der Halbleiterbranche, nachdem der südkoreanische Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht hatte überzeugen können. Der am Vortag noch starke Nasdaq 100 büßte 1,77 Prozent auf 29.173,02 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.503,85 Zähler nach unten./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie
Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 4.250 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -11,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 996,21 Mrd..
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Depotupdate 06/2026
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.202
JUN 1.220
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|TENCENT HLDGS HD-,00002
|DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
|ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
|UNITED PARCEL SE.B DL-01
|VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF
|ELEVING GRP DEM. EO -,01
|JOHNSON + JOHNSON DL 1
|GL X-N.100 CC DLD
|PFIZER INC. DL-,05
|AMCOR PLC DL -,01
|RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100
|L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD DIS
|Victrex PLC
|PayPal Holdings Inc.
|KRAFT HEINZ CO.DL -,01
|GILEAD SCIENCES DL-,001
Liebe Börsianer,
das 1. Halbjahr 2026 ist Geschichte und so richte ich wieder einmal mein Augenmerk auf die Entwicklungen in meinem Depot:
das Datum ist jeweils der Erstkauf
Käufe
Nachkäufe
Verkäufe
Performance
Die Performance liegt per 30.06.2026 bei rund +6% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich weiterhin unter meiner Benchmark (MSCI World ETF: fast +9%).
Die TOP Positionen im ersten Halbjahr waren Cisco (+55%), der EM Asia ETF (+30%) und Emerging Markets ETF (+27%). Direkt dahinter mit +25% die gute, alte Johnson & Johnson.
Die FLOP Werte waren: SAP (-33%), Coloplast (-31%) und Nike (-29%).
Bei zahlreichen Werten -insbesondere aus dem Gesundheitssektor und der Nahrungsmittelbranche- setze ich darauf, über kurz oder lang für meinen langen Atem belohnt zu werden. Garantien gibt’s freilich nicht.
Bei anderen Werten war/ist das bereits, beispielsweise seien BAT, Cisco oder Johnson & Johnson genannt.
In meiner Depotstruktur und Strategie wird es -das ist sicherlich keine Überraschung- auf absehbare Zeit keine Selbigen geben.
Auf den Gesamtmarkt bezogen rechne ich dagegen über kurz oder lang mit einer nachhaltigen Korrektur. Die Schere zwischen Stimmung und Kursen ist sehr weit auseinandergegangen und einer von beiden liegt zwangsläufig falsch (oder man trifft sich in der Mitte).
Ich gebe zu, dass es mental weiterhin herausfordernd ist, dem techgetriebenen Markt hinterherschauen zu müssen. "Müssen" im Sinne von dass ich nicht bereit bin, bei Käufen derartige Bewertungsniveaus zu bezahlen und ich deshalb in der Performance hinter dem MSCI World liege.
Dennoch wähne ich mich unverändert gut aufgestellt und warte auf die Dinge die da kommen.
Bastian
@Aktienkunta