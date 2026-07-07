ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Samsung belastet Chip-Aktien - Dow im Minus
- Dow erreicht Rekordhoch, schließt 0,25 Prozent im Minus
- Nasdaq 100 fällt 1,77 Prozent wegen Halbleiterverlusten
- Crinetics Aktie fast verdoppelt nach Vertex Übernahme
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und schloss am Ende mit 0,25 Prozent im Minus bei 52.925,15 Zählern. Damit kam die jüngste Kurs-Rally zum Halt.
Weitaus höhere Verluste als der Dow mussten die Technologie-Aktien hinnehmen. Allen voran die der Halbleiterbranche, nachdem der südkoreanische Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht hatte überzeugen können. Der am Vortag noch starke Nasdaq 100 büßte 1,77 Prozent auf 29.173,02 Punkte ein.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.503,85 Zähler nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien. Unter diesen erlitten Micron , Intel , Applied Materials und AMD Kursabschläge zwischen knapp 5 und fast 10 Prozent ein. Die Chip-Branche litt unter Quartalszahlen von Samsung.
Die Resultate des Elektronikriesen seien auf den ersten Blick hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien. Insgesamt ändere sich gerade die Erwartungshaltung, sagte Innes. Nicht mehr die starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.
Größter Verlierer im Dow waren aber Caterpillar mit einem Verlust von gut drei Prozent. Anleger schichteten Mittel um und zogen sich dabei aus dem Maschinenbausektor zurück. Papiere des Landmaschinenherstellers Deere sackten um fünf Prozent ab.
Der Aktienkurs von Crinetics Pharmaceuticals verdoppelte sich fast auf 83,53 US-Dollar. Zuvor hatte Vertex Pharmaceuticals mitgeteilt, das Unternehmen für 85 Dollar je Aktie in bar übernehmen zu wollen. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 10 Milliarden Dollar. Die Vertex-Anteilscheine verloren 1,4 Prozent.
Die Titel von Fiserv gewannen 1,8 Prozent. Am Vorabend waren Berichte bekannt geworden, wonach der Anbieter von Zahlungstechnologie den Verkauf seines Star-Netzwerks - einer wichtigen Infrastruktur für die Abwicklung von Debitkartentransaktionen - an ein Konsortium der größten US-Banken prüft. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,22 % und einem Kurs von 453,5 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -23,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 927,29 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -34,88 %/+88,66 % bedeutet.
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Liebe Börsianer,
das 1. Halbjahr 2026 ist Geschichte und so richte ich wieder einmal mein Augenmerk auf die Entwicklungen in meinem Depot:
das Datum ist jeweils der Erstkauf
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Performance
Die Performance liegt per 30.06.2026 bei rund +6% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich weiterhin unter meiner Benchmark (MSCI World ETF: fast +9%).
Die TOP Positionen im ersten Halbjahr waren Cisco (+55%), der EM Asia ETF (+30%) und Emerging Markets ETF (+27%). Direkt dahinter mit +25% die gute, alte Johnson & Johnson.
Die FLOP Werte waren: SAP (-33%), Coloplast (-31%) und Nike (-29%).
Bei zahlreichen Werten -insbesondere aus dem Gesundheitssektor und der Nahrungsmittelbranche- setze ich darauf, über kurz oder lang für meinen langen Atem belohnt zu werden. Garantien gibt’s freilich nicht.
Bei anderen Werten war/ist das bereits, beispielsweise seien BAT, Cisco oder Johnson & Johnson genannt.
In meiner Depotstruktur und Strategie wird es -das ist sicherlich keine Überraschung- auf absehbare Zeit keine Selbigen geben.
Auf den Gesamtmarkt bezogen rechne ich dagegen über kurz oder lang mit einer nachhaltigen Korrektur. Die Schere zwischen Stimmung und Kursen ist sehr weit auseinandergegangen und einer von beiden liegt zwangsläufig falsch (oder man trifft sich in der Mitte).
Ich gebe zu, dass es mental weiterhin herausfordernd ist, dem techgetriebenen Markt hinterherschauen zu müssen. "Müssen" im Sinne von dass ich nicht bereit bin, bei Käufen derartige Bewertungsniveaus zu bezahlen und ich deshalb in der Performance hinter dem MSCI World liege.
Dennoch wähne ich mich unverändert gut aufgestellt und warte auf die Dinge die da kommen.
Bastian
@Aktienkunta