🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrande Portage Resources AktievorwärtsNachrichten zu Grande Portage Resources
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grande Portage schließt Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen C$ ab

    Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

     

    VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FWB:GPB) („Grande Portage“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine ursprünglich am 25. Juni 2026 angekündigte Eigenkapitalfinanzierung (die „Eigenkapitalfinanzierung“) abgeschlossen hat.

     

    Bei der Eigenkapitalfinanzierung handelt es sich um ein Angebot von Einheiten (die „Einheiten“) an Ocean Partners UK Limited („Ocean Partners“), die gemäß einer Zeichnungsvereinbarung zu einem Preis von 0,45 $ pro Einheit ausgegeben werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie von Grande Portage und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) besteht. Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Aktie und eine Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum, vorbehaltlich eines vorzeitigen und automatischen Verfalls innerhalb von 10 Geschäftstagen, wenn der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an fünf (5) oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,70 $ beträgt.

     

    Zusätzlich zur gesetzlichen viermonatigen Haltefrist, der die im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen, sind alle an Ocean Partners ausgegebenen Stammaktien von Grande Portage, einschließlich derjenigen, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, Gegenstand einer vierundzwanzigmonatigen (24) vertraglichen Haltefrist, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen.

     

    Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung wird voraussichtlich für Erschließungsmaßnahmen, Untersuchungsarbeiten, Genehmigungsverfahren sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

     

    Über Grande Portage:

     

    Grande Portage ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Goldprojekt New Amalga (früher Goldprojekt Herbert) liegt, das sich etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, befindet. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt New Amalga. Das Goldprojekt New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über sieben Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Grande Portage schließt Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen C$ ab Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FWB:GPB) („Grande Portage“ oder das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     