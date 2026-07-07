Grande Portage schließt Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen C$ ab

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VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FWB:GPB) („Grande Portage“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine ursprünglich am 25. Juni 2026 angekündigte Eigenkapitalfinanzierung (die „Eigenkapitalfinanzierung“) abgeschlossen hat.

Bei der Eigenkapitalfinanzierung handelt es sich um ein Angebot von Einheiten (die „Einheiten“) an Ocean Partners UK Limited („Ocean Partners“), die gemäß einer Zeichnungsvereinbarung zu einem Preis von 0,45 $ pro Einheit ausgegeben werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie von Grande Portage und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) besteht. Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Aktie und eine Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum, vorbehaltlich eines vorzeitigen und automatischen Verfalls innerhalb von 10 Geschäftstagen, wenn der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an fünf (5) oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,70 $ beträgt.

Zusätzlich zur gesetzlichen viermonatigen Haltefrist, der die im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen, sind alle an Ocean Partners ausgegebenen Stammaktien von Grande Portage, einschließlich derjenigen, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, Gegenstand einer vierundzwanzigmonatigen (24) vertraglichen Haltefrist, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung wird voraussichtlich für Erschließungsmaßnahmen, Untersuchungsarbeiten, Genehmigungsverfahren sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Über Grande Portage:

Grande Portage ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Goldprojekt New Amalga (früher Goldprojekt Herbert) liegt, das sich etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, befindet. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt New Amalga. Das Goldprojekt New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über sieben Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

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